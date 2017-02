¿CONOCE NUESTRA ACTUAL SOCIEDAD EL CONCEPTO DE “AMOR”?

En nuestra sociedad actual, creo que no existe un concepto claro de lo que significa el “amor”. Con insistente frecuencia leemos, oímos y vemos, como las familias se rompen y desestructuran como consecuencia de que, uno de los cónyuges, determina y decide que se ha desenamorado de su esposa o esposo y, frecuentemente, es que han encontrado un nuevo amor y no les importa dejar una familia estructurada por conseguir ese nuevo deseo de cambiar de pareja o enamoramiento sucedáneo de ese momento., que no es otra cosa que el egocentrismo y egoísmo personal de esa persona, ya que, es evidente, que solamente se ha querido a si mismo durante el anterior periodo de su matrimonio.

D. José Román Flecha Andrés, ex-rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, teólogo, extraordinario orador y escritor de múltiples publicaciones, define que “el amor” no es un sentimiento ya que éste no puede ser variable, no es lo mismo sentir cariño, amistad, aprecio o deseo por una persona que, a lo largo del tiempo, se puede convertir en rutina, indiferencia, alejamiento e incluso en odio, lo que conlleva a una distorsión de las relaciones entre las personas. El “amor” es algo completamente diferente, es una entrega personal absoluta y permanente sin anteponer condiciones hacia otra u otras personas, es lo que habitualmente se dice de entregar la vida por los demás y a los demás. El amor verdadero no cambia ocasionalmente perdura siempre, podemos remontarnos a tiempos remotos para ver ejemplos de esta clase de amor: 722 años a. de C. el Profeta Oseas fue traicionado por su esposa y era tanto el amor que sentía por ella, que la sacó de la prostitución volviéndola a reconquistar y tuvo tres hijos con ella viviendo el resto de sus vidas juntos.

Es evidente que habrá muchísimos ejemplos de amor en nuestra historia, pero, el más grande de todos, es el de nuestro Señor, que por su entrañable amor hacia nosotros entregó a su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, a una muerte cruel en la cruz para salvarnos y redimirnos a todos nosotros de nuestras faltas y pecados.

Sigmund Froid, eminente doctor en medicina del siglo 19 y gran estudioso de la mente humana e importante partícipe en el Psicoanálisis, ante la pregunta de un periodista sobre cuáles eran las características del hombre que se sentía completo y realizado ante la vida, éste le contestó que ese era el hombre que “amaba” y “trabajaba”.

La Hermana Teresa de Calcuta, dio un gran ejemplo ante el mundo de lo que es el auténtico amor dedicando su vida a hacer un poco más felices a los demás, pero si queremos ejemplos más sencillos y desconocidos, solamente tenemos que asomarnos a nuestro alrededor y ver a los matrimonios que perviven toda la vida queriéndose y amándose hasta el fin de sus vidas.

Este deseo personal de hacer feliz al que tengo a mi lado, es primordial para comenzar una vida en pareja entre un hombre y una mujer, lo contrario, cuando uno piensa en sí mismo solamente te lleva al fracaso y hacer daño a los demás.

Carlos García