Aleppo sufre y llora

¿Por qué un invitado a salvar vidas se convierte en un abusador y estrangulador sin compasión?

El Presidente de Siria, no muy popular, con muchos de sus subordinados y ciudadanos, solicita ayuda a Rusia, especialmente para eliminar a los sublevados e Isis, pues los Estados Unidos, que intentaron ayudarlo, y con la amarga experiencia que les causó el Vietnam, vieron que era, también, otra causa perdida.

Durante meses, los rusos, con la descontrolada armada Siria, han estado atacando Aleppo sin piedad, incluso ignorando la ayuda humanitaria, atacando por tierra y aire, por error o no, hospitales y lugares públicos, matando sin cesar a diestro y siniestro.

¿Por qué los rusos están comportándose de esa manera tan bárbara a costa de víctimas inocentes y sin que nadie intente pararlos?

Egoísmo y dominación, por lo que se demuestra que la idea de una Europa armada no es una mala idea, ya que lo visto últimamente por los rusos en diferentes partes de su entorno da mucho que pensar.

Las organizaciones militares mundiales deberán tomar cartas en este asunto e intentar paralizar de una vez por todas esta matanzas y abusos en Siria.

José Antonio Rivero Santana (JARS)