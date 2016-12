Salvemos al último calafate

Excmo. Sr. D. José Cholbi Diego, Sindic de Greuges Comunidad Valenciana

Ilmo. Sr. D. Rafael Climent González, Conseller de Industria y Comercio C.V.

Excmo. Sr D. José Manuel Dolón, Alcalde de Torrevieja.

Ilma. Sra. Doña Fanny Serrano, Concejala de Urbanismo-Torrevieja.

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrevieja ha decretado el cierre del taller de su último calafate, dando un indigno curso al escrito de un particular (lleno de resentimiento, con reiteradas alusiones de discriminación sexista y repugnantes tintes de interés político), que pedía se diese el mismo trato al astillero que a un chiringuito playero que había sido recientemente cerrado por esa misma Concejalía por carecer de licencia de apertura.

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2016/04/21/urbanismo-ordena-cierre-ultimo-taller/1752345.html

Que el cierre decretado no ha tenido en consideración lo siguiente:

1º Elimina de modo radical al último representante de cinco generaciones de carpinteros de ribera de la misma familia, los «Alifonsos», dedicados todos a la construcción y mantenimiento artesanal de embarcaciones en Torrevieja, uno de los últimos de la Comunidad Valenciana.

http://franciscorebollo.blogspot.com.es/search?q=calafates

2º Que dichos astilleros sufrieron ya, desde principios de 1800, varias mudanzas para dar cabida a distintos proyectos de interés municipal:

Desde Cala Cornuda al frente del Casino, para posibilitar el relleno parcial de la dársena, dar continuidad del paseo marítimo al recinto ferial y al actual gran parking portuario.

Desde Vista Alegre a las márgenes del Canal del Acequión para la construcción del actual «Club Náutico».

Por último, desde la margen oriental del canal a la margen occidental del mismo, en la Playa del Acequión, su último emplazamiento, posibilitando así el acceso al puerto deportivo «Marina Internacional». http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2016/05/22/gorrion-granizo/1764453.html

3º Que dicho taller, en su último emplazamiento, cuenta con los permisos de obra otorgados por Acuerdo de Comisión de Gobierno 5566 Reg.1599/88.

4º Que en dicho permiso anterior se especifica la licencia de actividad de este modo: «Acuerda conceder Licencia a D. Ildefonso Rodríguez Ayala para la siguiente obras: Construcción de una nave taller para alojamiento de máquinas y herramientas para la actividad de construcción naval, en la playa del Acequión, según proyecto redactado».

5º Que igualmente cuenta con los permisos de la Autoridad de Puertos de Alicante (sin de fecha de expiración). La documentación ha sido presentada por el calafate, Ildefonso Rodríguez Martínez, ante ante la mencionada Concejalía -que la ha desconsiderado al mismo tiempo que cuestiona el actual vigor de la concesión-.

6º Que durante seis años sucesivos el taller fue de uso municipal compartido y sede de la «Escuela Taller Palangre».

7º Que durante cinco años consecutivos ha sido sede municipal de los Talleres de Empleo Mediterráneo del SERVEF, subvencionados con fondos europeos. La Concejalía de Empleo del municipio acaba de perder su opción a los Talleres de Empleo propuestos para 2017, por incluir propuestas calificadas a la baja por el SERVEF. Ver reciente noticia:

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2016/12/02/torrevieja-queda-primera-vez-quince/1834948.html

8º Que el municipio posee un Museo Marítimo, nueve embarcaciones en la Escuela de Vela Latina y numerosas embarcaciones que fueron construidas o restauradas en estos talleres, requiriendo todas ellas de un mantenimiento del que ahora carecen: la barcaza de la sal, la jarbeta, etc. Mientras, el buque insignia municipal, el «Pascual Flores», permanece amarrado, sin mantenimiento de casco y con bombas de achique en permanente función.

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2016/11/30/pp-critica-pascual-flores-sigue/1834170.html

9º Que los servicios del calafate vienen siendo imprescindiblemente requeridos por la flota pesquera que amarra en la localidad, siendo la Cofradía de Pescadores la primera en firmar la solicitud de su rescate. Realiza una labor imprescindible para garantizar la flotabilidad de sus embarcaciones y faenar en altamar con los márgenes de seguridad que sólo se consiguen con la total estanqueidad del casco, algo a realizar especialmente durante el actual paro biológico de la flota pesquera.

10º Que la extracción de sal de las salinas se viene realizando con embarcaciones de palas que arrastran barcazas de carga, requiriendo todas ellas el mantenimiento que ahora igualmente impide el cierre del taller artesanal de un trabajador autónomo.

Por todo lo anteriormente expuesto,

SOLICITAMOS:

Primero: Que las Instituciones de la Comunidad Valenciana sean consecuentes con su obligación de exigir el respeto y trato de mimo con la actividad artesanal que actualmente figuran en su catálogo como: “Carpinteros de ribera”.

http://www.docv.gva.es/datos/1985/08/01/pdf/1985_804751.pdf

A tal fin, contradictoriamente a los hechos que nos atañen, la Consellería de Trabajo, Comercio e Industria convoca anualmente subvenciones para distintas actividades artesanales catalogadas.

http://www.indi.gva.es/

Segundo: Que el equipo de Gobierno de Torrevieja lo eleve al orden del día del próximo Pleno Ordinario o Extraordinario para que la labor artesanal de su último calafate sea declarada «Patrimonio histórico-cultural a ser preservado y transmitido a las las nuevas generaciones».

Tercero: Se decrete la urgente e inmediata reapertura del astillero en su ubicación actual hasta que se le asigne su reubicación en zona litoral del casco histórico y dentro de la dársena, caso de ser incompatible con la realización de otros proyectos que ya cuentan con la aprobación del mismo Ayuntamiento, concretamente:

a) La prolongación del paseo marítimo, ya proyectada y presupuestada.

b) La construcción de las cinco torres de 26 alturas de uso residencial y hotelero (edificaciónes avaladas tras las modificaciones del PGOU de 2008 y 2011) que las empresas Metrovacesa y Baraka proyectan construir en la misma zona del Acequión y Campico San Mamés donde se emplaza actualmente el viejo “Taller de los Calafates”. Los edificios proyectados rebasarían con creces las 10 alturas del complejo construido en Punta Prima por las empresas TM, Gomendio o Mahersol.

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2016/11/02/metrovacesa-proyecta-cambiar-skyline-torrevieja/1823354.html

Los firmantes de este escrito agradecen anticipadamente la máxima diligencia en las gestiones que conduzcan a dar una respuesta satisfactoria a su solicitud.

Para recogida de firmas vía «Change.org»:

https://www.change.org/p/d-jos%C3%A9-cholbi-diego-s%C3%ADndic-de-greuges-comunidad-valenciana-salvemos-a-los-%C3%BAltimos-calafates

A los efectos oportunos.

Torrevieja, 11 de diciembre de 2016

Félix Marina Peñalba