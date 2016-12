Estimados contribuyentes, digo el impresentable sr. Albaladejo y otros, y me explico.

Ver y leer las últimas afirmaciones del sr. Albaladejo en un diario provincial, donde dice rotundamente, en un desvarío otoñal, que el sr. José Manuel Dolón García es el peor alcalde de la historia de Torrevieja, y tachando a su equipo de Gobierno de Frankenstein, es de risa.

Yo no sé si el sr. Albaladejo reflexiona antes de decir semejantes barbaridades, o es que se le cruzan los cables, después de tanto viaje a Madrid, para hacer esos esfuerzos tan grandes, como es levantar la mano en el Congreso de los Diputados, y llega a Torrevieja estresado de tanto trabajo diario, y alguien tiene que «pagar el pato». Vamos, todo un drama para este pobre diputado.

Lo que sí está claro es que no se merece ningún respeto, por ser un elemento sin escrúpulos, para difamar a todo el mundo que no sea de su cuerda política, sin motivo, ni fundamento.

Le voy a hacer a este bocazas político un recordatorio sobre ese comentario. Sr. Albaladejo, el peor alcalde de Torrevieja y su equipo, del que Vd. formaba parte, ha sido, según la Historia, el sr. Hernández Mateo, que -por su buen hacer- ha estado en la cárcel, por su «buena gestión» al frente del Consistorio torrevejense.

Se le tenía que caer la cara de vergüenza, sr. Albaladejo, a Vd. y a los «otros», cuando recogían firmas para que un corrupto como el sr. Hernández Mateo no ingresara en el «hotel público» en Murcia.

Este escrito no es nada agradable a estas alturas de la Historia, si no fuera porque hay personas viles y rencorosas que, como el sr. Albaladejo, para hacer oposición política sacan los pies del tiesto, y en política no todo vale, sr. Albaladejo.

A mí me educaron políticamente en su momento, sr. Albaladejo, con muchas leyendas, algunas de las cuales dicen:

– El respeto es la base de la convivencia.

– Mis derechos terminan donde empiezan los de Vd., sr. Albaladejo.

Máximas que no practican ni Vd., sr. Albaladejo, ni los «otros».

Seguimos galopando…

¿Hasta cuándo? Al tiempo.

Gerardo Garrido