Mi reflexión, un peón de la recogida de basura por la gracia de Dios…

Enrique Moreno Gutiérrez

Miembro del comité de CC.OO. Acciona Torrevieja

El diputado nacional del PP, GRAN DE TALLE D. Joaquín Albaladejo Martínez es el encargado de hacernos el cumplido de felicitarnos las fiestas y a nuestras familias. El objetivo es darnos apoyo emocional y psicológico desde su comodidad de altura. Cuenta con la colaboración y complicidad del azote en materia de limpieza del partido popular de Torrevieja Dña. Carmen Gómez Candel. Ambos manifiestan, sin el menor rubor para la población, que cubrimos los puestos de trabajo con la agresividad del mercado de la competencia empresarial, y desplazarnos aún más si cabe de lo que llevan años haciendo con esta plantilla…que han convertido, desde hace más de dos 2 años en una pesadilla insoportable, como si de un negocio, de un balance de ventas se tratara nuestras vidas y la de los nuestros. Ignorando que tenemos sentimientos y los nuestros también, que no somos cifras de los sondeos electorales.

A la hora de afrontar el problema de la municipalización del servicio, quizá deberían partir de un punto de vista diferente de empatía y no de rechazo así nosotros los trabajadores y nuestras familias. Quizá no sea un problema sino más bien una cuestión de solidaridad, de sentido común y de interés general. Los trabajadores de esta contrata no deberíamos ser considerados como un problema en nuestro Ayuntamiento sino como una oportunidad de mejora en todos los aspectos que genera el servicio público que prestamos todos los días del año.

Una oportunidad de demostrar que podemos funcionar con gestión pública, como individuos, y resolver esta crisis anteponiendo la ética, los principios y los derechos laborales y humanos a los intereses económicos. Ese es el único modo de mantener la dignidad, de lo contrario será el dinero y los intereses más espurios los que dirigirán nuestros destinos

Nos estamos jugando el futuro nuestro y de nuestras familias, cómo pasemos a la historia depende de lo que hagan ahora con nosotros: seremos unos cobardes que dejaron abandonados nuestros puestos de trabajo, presente y futuro de nuestros seres más queridos a su suerte.

A quienes llamaron a nuestra puerta para pedir nuestro voto y el de los nuestros; o quienes, a pesar de todo, superando dificultades, fueron capaces de ayudarnos.

FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS