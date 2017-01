Un error formal dejará la Cabalgata de Reyes sin contrato

La Cabalgata de Reyes será previsiblemente celebrada sin contrato, al no haber sido admitida la única plica presentada al proceso, debido a que, según el criterio técnico, la forma de la plica presentada no se adecúa a lo dispuesto en el pliego. El concejal de Fiestas indica que «a pesar de que resulta más que evidente que se trata de un mero error material que no afectaba a la oferta global ni perjudicaba al Ayuntamiento, no existe trámite procedimental en la Ley de contratos que permita subsanar en este estadio del procedimiento el error».