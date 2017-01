Maravilloso concierto del Año Nuevo – Reyes 2017

» Galería de fotos aquí

Antoni Jakubowski

Para festejar el Año Nuevo y la Festividad de los Reyes, la Orquesta Sinfónica de Torrevieja, ofrece cada año un concierto similar a los conciertos organizados en Viena, donde tradicionalmente reina la música de la famosa familia Strauss, con sus preciosos valses y alegres polkas. Durante todo el año no hay mejor fecha, como precisamente principio del año, cuando la música de los “Vieneses” suena en forma más festiva y alegre. Para el concierto del Año Nuevo – Reyes 2017, (Ya en su séptima edición), la OST y su maestro José Francisco Sánchez, prepararon un programa excitante, muy interesante y variado, para deleite del público, que tradicionalmente llena la sala del Auditorio Internacional, hasta la última butaca. Para hacer el programa aun más atractivo, el maestro Sánchez había escogido unas populares piezas de los compositores españoles y otro ámbito internacional.

El gran concierto comenzó con un pasodoble de F. Chueca de la zarzuela “El año pasado por agua”, provocando en el público un ambiente realmente festivo. En la siguiente obra, la Obertura para la opereta de J.Offenbach – “Orfeo en los infiernos”, hay que destacar la ejecución magistral del solo de violín, chelo y oboe. De esta manera se abrió un abanico de obras musicales, las cuales el público aprecia, ya que “Las más queridas son las composiciones conocidas”… Así, disfrutamos ejemplos de música sumamente conocida, ligera y agradable para los oídos; “Annen Polka” de J. Strauss, “España” de E. Waldteufel, “Ausser Rand und Band”- Polka de E. Strauss, “El oro y plata” – de F. Lehar, con la participación de tres bailarinas, “Bahn frei !” – de E. Strauss y para finalizar, un fragmento de la zarzuela “Gigantes y cabezudos” de F. Caballero. Sin duda fabulosa presentación !!!. Luego de haber consumido el “primer plato musical de la noche”, el publico emocionado, pudo refrescarse con una copa de cava.

En la segunda parte, la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y su maestro Pepe Sánchez, deleitaron al público con ocho números musicales, de los cuales la mayor parte fue compuesta por los integrantes de la famosa familia vienesa de Strauss; “Hectograf Polka”, ”Marcha” de la opereta Barón Gitano, “Con vapor Polka” y ”Galop del suspiro” con verdaderos suspiros de las damas de la orquesta. Hay que destacar la fabulosa y graciosa interpretación de los dos solistas de violín: Sofía Canals y Adrian Campo en una “Concert-Polka” de C. Lumbye, así como obras españolas de F. Alonso y F. Chueca. Para finalizar esta maravillosa velada, disfrutamos del más famoso vals “Danubio Azul” del viejo Johan Strauss. Las emociones en el Auditorio Internacional de Torrevieja alcanzaron el cenit, así que los artistas no han podido terminar el concierto, sin complacerle al público con las propinas: Finale de la “Sinfonía de los adioses” de J. Haydn – los músicos graciosamente abandonaron el escenario, hasta dejar al director dirigiendo solo, “Sin freno”- una Polka rápida de E. Strauss y para cerrar la festiva velada, la famosa “Marcha Radetzky” de J.Strauss, con la plena y activa tradicional participación del público. Los conciertos de tanta variedad de piezas conocidas y populares, requiere de los ejecutantes una enorme concentración. Cada una de estas composiciones precisa otros detalles interpretativos, otras emociones, otro colorido y carácter – los elementos que se cambian como en el caleidoscopio. Pepe Sánchez y la OST, ya acostumbraron al público a muy alto nivel de las producciones artísticas y también esta vez supieron brindar todas estas cualidades interpretativas con los mínimos detalles. Preciosa y rica sonoridad melódica, precisión rítmica, una enorme escala dinámica, los contrastes dinámicos, acentos, la chispa y el humor – todos estos ingredientes mezclados magistralmente con la batuta de Pepe Sánchez, dieron un plato sonoro sabroso y delicioso. Una maravillosa fiesta musical. ¡Enhorabuena! a la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y el maestro Pepe Sánchez de cuya batuta se nos ofreció el mejor regalo de Reyes.