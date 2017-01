El PP rechaza la gestión del gobierno en el contrato de recogida de basuras y limpieza viaria

» El alcalde lleva al juzgado el gasto de 184.000 euros en facturas sin conformar del taller de empleo de La Siesta gestionado por el PP

El PP rechazó la gestión del gobierno municipal en la contratación del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y playas, asunto que se fiscalizó en un Pleno extraordinario que se desarrolló durante tres horas en un continuo cruce de acusaciones entre concejales de los distintos grupos. Sueña Torrevieja y C’s se abstuvieron. El portavoz del PP Eduardo Dolón criticó que el alcalde ordenó el inicio del expediente “sin ningún tipo de informe técnico” para poner en marcha un contrato único por un periodo de 4 años más 2 de prórroga por un montante de 85 millones de euros. Dolón explicó que el primer pliego contemplaba el despido de un centenar de trabajadores y una planta de transferencia junto a la pista de atletismo Daniel Plaza de la Ciudad Deportiva, y que el segundo pliego, que se rebajaba en un millón de euros, no contemplaba el refuerzo de verano. El portavoz popular reiteró que los técnicos municipales advirtieron al alcalde que el contrato de servicios para 4 años no era “la forma más idónea”. El alcalde, José Manuel Dolón, explicó que al llegar al gobierno se archivaron los dos expedientes iniciados por el PP que dividían la contrata para tramitar un único contrato de 6 años, pero en octubre de 2015 se comunicó que había un reparo suspensivo motivado por el plan de ajuste del Ayuntamiento que obligaba a rebajar 2,5 millones de euros este servicio.El primer edil indicó que desde ese momento de optó por la municipalización y reprochó al PP que en dos años y medio no tramitaron el expediente de las basuras, al tiempo que recordó que el anterior contrato “amañado” acabó con un alcalde en la cárcel. También aclaró que el PP inició los expedientes de las basuras sin solicitar “ningún informe”.

Talleres de Empleo

El PP también fiscalizó de disconformidad la gestión del gobierno en los talleres de empleo “La Laguna” y de “Servicio y Transparencia”. La concejala del PP Carmen Gómez Candel, que acusó al equipo de gobierno de perder varias subvenciones de empleo “por sus errores e incapacidad”, criticó que el último taller de empleo ha sido denegado a Torrevieja al no contar con inversión municipal y tener la peor puntuación de toda la provincia de Alicante. En cuanto al Taller de Empleo “La Laguna”, Gómez Candel cuestionó que algunos de los lotes de suministro de material no se llegaron a adjudicar antes de que finalizara el taller y se preguntó cómo se llevó a cabo el taller sin disponer de ese material. El concejal de Empleo, Víctor Ferrández, aclaró que era la primera vez que se exigía a los ayuntamientos que las especialidades solicitadas estuvieran homologadas y culpó al PP de que Torrevieja solo disponga de 7 especialidades homologadas en el aula de la ADL. En este sentido, avanzó que este año se pasará de 7 a 53 homologaciones que se podrán utilizar para futuros talleres. Ferrández justificó que los retrasos en la adjudicación de los contratos de suministro de material se motivaron por la denuncia de una funcionaria por posibles irregularidades en la fase gestionada por el PP y por el error involuntario de una funcionaria que abrió una de las plicas y retrasó el proceso dos meses. Además, aclaró que en el taller se utilizó material de acopio municipal. “Todas las facturas están conformadas y pagadas, algo que usted no puede decir de los talleres que gestionó”, subrayó Ferrández en alusión a Gómez Candel, quien defendió rotundamente la legalidad de dichas facturas. Ferrández se refirió con esto al Taller de Empleo para la construcción del Parque de La Siesta gestionado por el PP, que se encuentra en los juzgados, según desveló, por contar con 184.000 euros en facturas sin contrato. En este sentido, el concejal de Contratación, José Hurtado, matizó que estas facturas “no se han conformado por los técnicos porque no está claro que se haya prestado el servicio”.

Consejo Municipal de Turismo

La oposición también se mostró disconforme con la fiscalización del acuerdo plenario aprobado por mayoría absoluta en febrero de 2016 para la creación de un Consejo Municipal de Turismo y el Plan Estratégico de Turismo. El concejal del PP Luisma Pizana acusó a la edil de Turismo, Fanny Serrano, de intentar “tergiversar la realidad” con el único fin de intentar ocultar que “en más de 10 meses no ha hecho absolutamente nada”. Pizana tildó de “déspota” la actitud de Serrano por no contestar a la técnico municipal cuando le requirió las directrices a seguir y por “limitarse” a enviarle un email cinco días después de la solicitud del pleno de fiscalización “para justificarse”. Pizana, que denunció con fotografías el estado de “abandono” de paneles informativos y la oficina de turismo de la Playa del Cura, reprochó reiteradamente la “desidia” y “dejadez” del gobierno para dar cumplimiento al acuerdo. Los portavoces de C’s y Sueña Torrevieja, Pilar Gómez Magán y Pablo Samper, abogaron por el diálogo e integrar las mesas de comercio y hostelería en el Consejo Municipal de Turismo, como así apunta en su informe la técnico municipal. Por su parte, la concejala de Turismo Fanny Serrano acusó al PP de “manipulación” y recordó que ya hubo un órgano consultivo como la Agencia Municipal de Turismo que estuvo “inactiva” durante 9 años desde su creación y que fue disuelta por el actual gobierno “por imperativo legal”. Serrano instó a la oposición a trabajar en unos estatutos y presentarlos al próximo Pleno.