Los populismos, ¿qué populismos?

Estimados contribuyentes, digo populismos y me explico. Oír para alucinar, estimados amigos/as, en el programa matinal de Radio Nacional de España el día 14-12-2016. Oír a los portavoces en el Parlamento Europeo del PP, sr. González Pons, y del PSOE, sr. Jáuregui, en la emisora anteriormente mencionada, con un desparpajo los dos al unísono, decir que para desmontar los populismos hay que hacer en Europa políticas que lleguen a los problemas que tiene la gente. Rotundamente me suena esa música, y estos dos lumbreras a estas alturas se atreven a mencionar a la gente, ¡vaya cara que tienen estos artistas!

Si en algo se parece ese mensaje es en todo a los partidos de la izquierda real española, que denuncian el modelo político actual -o tradicional, como dicen algunos-, y que cuyas consecuencias no son más que las desigualdades de esas políticas, como el paro escandaloso, los desahucios, la reforma del artículo 135 de la Constitución y sus consecuencias, y recortes de todo tipo, la reforma laboral, la corrupción, los contratos basura, los sueldos de miseria que se pagan hoy día a los trabajadores, etc. Por todos estos atropellos, a los partidos que los denuncian les llaman populistas. Venga ya.

Estos «populistas» de la derecha, PP, PSOE, ya no engañan a casi nadie. Antes te decían que venían los comunistas y te quitaban la «vaquiña» y la casa. Ahora, estos artistas de la derecha no te dicen que los que te quitan la casa son los bancos a través de los desahucios, con todos los problemas humanos que eso genera. Esta es la verdad, como la vida misma.

En la mencionada anteriormente, de Radio Nacional de España. de carácter público, y pagada con el dinero de todos los contribuyentes españoles, es vergonzoso el comportamiento de los tertulianos, elementos todos de la derecha y, en algún caso, de la extrema derecha española.

Sus opiniones, desde una perspectiva democrática, son vergonzosas. Estos «populistas» no tienen empacho en vilipendiar a todo el que se mueve y se salga de su órbita política.

Volviendo a lo del populismo, ahí tenemos al «populista» sr. Rajoy todos los días diciéndonos la misma cantinela, que no se la cree ni él.

Todos los días dándonos el «coñazo» con sus políticas de empleo, y cada vez en España hay más desigualdades y más hambre. Sí, señor Rajoy, más hambre.

Seguimos galopando.

¿Hasta cuándo? Al tiempo.

Gerardo Garrido