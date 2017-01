Petición al Ayuntamiento

De nuevo vuelvo a poner esta nota dirigida al Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja para ver si toman cartas en este tema.

He visitado el albergue municipal de nuestra ciudad y he visto el patético aspecto que presenta. Esta ciudad, que es la quinta mayor de la Comunidad Valenciana, es deplorable que tenga a estos animalitos en esta manera tan lastimosa y sin tener cobijo para todos en los días que tenemos de fríos y lluvias. No sabemos qué hemos de decir a fin de que por favor de una vez por todas arreglen este «ALBERGUE MUNICIPAL». Digo de nuevo que nuestro pueblo es el quinto de esta Comunidad y merecemos tener algo mejor, cuando en otras poblaciones más pequeñas lo tienen, no tenemos el más mínimo techo para poderlos guarecer a todos de los días que tenemos lluvias. Para que no se hayan quedado al aire libre algunos perros por falta de cobijo -bóxer-, ha tenido que dar la voz de alarma el GRUPO ANIMALISTA DE TORREVIEJA, y los simpatizantes y afiliados se los llevaron en adopción unos días hasta que estas inundaciones pasaron. Es admirable esto, y todo por no tener ninguna condición para dejar a todos los animales en el Albergue, digo perros, pero peor si me apuran están los gatos. Las personas que vean esto dirán que existen personas que lo están pasando mal, y lo sentimos de verdad, pero no por ello, y sintiéndolo muchísimo, tenemos que dejar a estos indefensos de esta manera y ser insensibles del tema.

Ya en otro momento hablé en este mismo medio de la importancia que tiene en Torrevieja el GRUPO ANIMALISTA, ya que sin ellos no se podría tener ningún cuidado y ni existirían. Recogen donativos, ponen tenderete con abalorios y cositas para recoger dineros para los animales y, cuando ven algún animal abandonado, si pueden van o avisan para recogerlos y cuidarlos. Los martes, jueves y sábados van a ayudar a limpiar y a pasearlos para que no se hacinen allí, y algunos días van también por si alguno está mal. Hago un llamamiento a este Ayuntamiento ahora, para atajar de una vez por todos estos problemas, ya que viene de otros anteriores comandados por otro partido político. Pido que ahora que están al frente PSOE, IU, APTCe y Los Verdes se tomen en serio este tema. Rogamos también a los demás partidos del Ayuntamiento los apoyen. Si Los Verdes, que tienen a la Alcaldía, como su nombre indica, se identifican por la Naturaleza, el Medio Ambiente, etc., creo enteramente que se involucrará aún más.

Termino agradeciendo de «antemano» la colaboración y ayuda de nuestro Ayuntamiento, que tanta falta hace a este Albergue Municipal, y si los peludos pudieran votar también lo darían en votos.

Tomás González Pareja