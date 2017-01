Nieva en Torrevieja después de 91 años, una nevada histórica para recordar

» El albergue provisional para personas sin hogar se mantiene abierto 24 horas al día

Un día para la historia. Las playas de Torrevieja se tiñeron de blanco a primera hora de ayer dejando bellas estampas en La Mata, Los Naúfragos y las calas, así como en el paraje de Lo Ferrís y en Rocío del Mar, y en los paseos de la ciudad, a causa de una ola de frío que ha provocado que incluso nieve en Torrevieja, a nivel del mar, después de 91 años sin hacerlo. Aunque también nevó en el centro urbano, la nieve no llegó a cuajar. El episodio de nieve, que días atrás fue anticipado por Proyecto Mastral, se desarrolló durante poco más de dos horas, dejando luego paso a la lluvia durante todo el día. La última nevada en Torrevieja fue el 26 de diciembre de 1926. La nieve también fue protagonista en el litoral sur de la comarca, como Pilar de la Horadada y Orihuela Costa, y en zonas de interior como San Miguel de Salinas.

Albergue 24 horas

El albergue provisional para personas sin hogar instalado en el pabellón Cecilio Gallego se mantendrá abierto 24 horas al día con voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, según comunicó el concejal de Seguridad, Javier Manzanares, quien indicó que las previsiones de bajas temperaturas se están manteniendo. Además, se les proporcionará cena y desayuno gracias a la labor de la ONG Alimentos Solidarios y Reach Out. Asimismo, Protección Civil destinó una unidad para ofrecer chocolate caliente, té y bizcochos a las personas sin techo, además de darles información y ver en qué condiciones están. En la noche del pasado martes se dio cobijo a 5 personas sin hogar. Por su parte, el concejal del PP Tomás Ballester reconoció la buena iniciativa de Manzanares con el albergue, aunque lamentó que no tuviera “el efecto llamada deseado por no contar con la coordinación y experiencia de los técnicos de Bienestar Social y Cruz Roja”.