Aprobado en Junta de Gobierno el proyecto de ordenanza de ayudas a familias en emergencia social

» Luz verde al precio de la venta de entradas para el concierto de “Tao: The Samurai of the Drum”

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de ordenanza municipal reguladora de las ayudas económicas directas a personas o familias en situación de emergencia social, cuya aprobación permitirá “evitar ese tiempo muerto, en el que aún no han salido las bases para las subvenciones de las PEIS (Planes de emergencia Individualizada) y poder prestarlas con continuidad a todos los beneficiarios”, según informó el secretario suplente del órgano, José Hurtado. Además, se dio luz verde al plan de seguridad de las obras de renovación del alumbrado de Rocío del Mar y Cala Dorada. Asimismo, se aprobó el inicio del expediente para contratar el servicio de ayuda a domicilio, así como la licitación del suministro de gas propano en las instalaciones deportivas municipales, por una cuantía de 21.296 euros para un año. Igualmente, se dio cuenta de dos sentencias que condenan al Ayuntamiento al pago de una indemnización de 2.000 euros y otra de 1.757 euros más los intereses por responsabilidad patrimonial debido a la caída de dos ciudadanos en la vía pública. Por último, se acordó el precio de venta de entradas para la actuación de “Tao: The Samurai of the Drum” el 15 de marzo en el Auditorio Internacional, que oscilan entre los 25 y 10 euros, y que se podrán adquirir a partir del 1 de febrero. Hurtado subrayó que ya “no se venden entradas antes de tener el contrato y todo está perfectamente en regla, y va en la línea de las medidas que tomamos cuando hubo cambio de Gobierno hace unos meses”.