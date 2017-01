Fuera caretas. La realidad guste o no guste

Estimados contribuyentes, digo fuera caretas guste o no guste, y me explico.

De entrada, opinare del porqué de la existencia de partidos políticos, en una sociedad pluriideológica como la que nos está tocando vivir en estos momentos en España.

El que escribe esta columna defiende, y defenderá, a los políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos, y que se merecen un respeto, porque representan al pueblo. Si, sí, al pueblo.

Otra cosa es la ideología que representa cada uno, y que se plasma diariamente en la lucha por el poder político, y gobernar para llevar a la práctica su programa, que es por el que te han votado tus electores.

Desde mi punto de vista, el partido político que no lucha por gobernar, no tiene razón de existir políticamente.

Viene a cuento esta entrada por la realidad política que en estos momentos se está dando en Torrevieja y Almoradí.

Desde el mes de mayo del año 2015 que el PP fue democráticamente desalojado del poder municipal torrevejense por el actual gobierno de coalición -con la abstención de Ciudadanos-, el PP no ha dejado de acosar, con mentiras y maniobras antidemocráticas, etc., a unos gobernantes que se están dejando la piel para cumplir con la ley en su actuación diaria. El PP sigue erre que erre, sin querer enterarse de que, con el tiempo -puede que salte más de un caso Vela Mata-, aparte de las manitas que le han echado algún juez o jueza para intentar taparles sus chapuzas políticas. El tiempo a cada uno lo pone en su sitio.

Ahora viene el ex-alcalde, sr. Eduardo Dolón, pidiendo la dimisión de África Celdrán, cuando a él le salpica de lleno el caso Vela Mata. A ver si las concejalas de Ciudadanos -tan puras ellas- piden la dimisión de este personaje -sr. Eduardo Dolón-, que en el Ayuntamiento de Torrevieja vota una cosa, y en la Diputación de Alicante vota la contraria, como es el tema de las basuras en Torrevieja, y lo de la Cruz Roja en Alicante.

Todo un lumbreras este sr. Eduardo Dolón. Sobre estos oscuros asuntos algún día, no tardando, hablaremos largo y tendido.

Cambiando de tercio, no entiendo que el partido Sueña Torrevieja, que estaba gobernando en Torrevieja, haya tirado la toalla y pase a la oposición, y a continuación pida al Gobierno municipal torrevejense que realice lo mismo que ellos no tuvieron agallas, ni coraje, para llevar a la práctica, pues entraba dentro de sus competencias.

Como digo anteriormente, el partido político que no lucha por el poder no tiene razón de existir políticamente. Yo entiendo que esto es un fraude, y que no nos vengan con milongas.

Seguimos galopando…

¿Hasta cuándo? Al tiempo.