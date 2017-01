La falta de ética y moral en el periodismo actual

Antiguamente el periodista era muy estricto con su profesión, no daba una noticia si ésta no estaba debidamente contrastada y asegurada. Hoy existen personas o individuos que se las dan de periodistas, y para ellos todo vale, la mentira, el engaño, una falta de ética y moral asombrosa, sin darles vergüenza toda la asquerosidad que escriben que, influidos por unos o por otros, parecen que salen de las heces (la m…) que les rodea.

El Papa San Juan XXIII, un enamorado del periodismo, en una reunión que tuvo con 9.500 periodistas católicos de toda Europa, dijo que el periodista debe informar rigurosamente de la verdad y formar al lector. ¿Vds. creen que es lo que se hace ahora?

En el Diario Información aparece una noticia que es todo un embuste inventado por algún político o periodista que tiene intereses de realizar prevaricación y colocar a sus amiguetes o familiares. En primer lugar dicen que en el Santo Hospital Residencia Inmaculada Concepción, existen anomalías con la contratación del personal. En primer lugar les diré que las Carmelitas Misioneras Teresianas no son propietarias de la residencia; en segundo lugar, les diré que la propietaria y sobre la que está escriturada la propiedad es la Asociación Santo Hospital Inmaculada Concepción, regida por una Junta Directiva que preside el sr. alcalde y vicepreside el párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción, por otro lado, dicha residencia no tiene 70 residentes como dice el periódico Información, sino 80 plazas entre habitaciones dobles e individuales. La plantilla es de 56 personas, no de una treintena como dice dicho periodista o político. Que para realizar la sustitución temporal del sr. director D. Rafael Prats Prats, actualmente de baja por enfermedad, se realizó la correspondiente convocatoria a través de AERTE que es la empresa que regula e informa a todas las residencias, habiéndose presentado 4 curriculum; dos de ellos se descartaron por no poseer licenciatura, indispensable para ocupar el puesto de sustitución del sr. director, habiendo quedado dos curriculum, uno de una señorita de El Campello, Licenciada en Psicología y el otro de Doña María Dolores Albaladejo Sánchez, Licenciada en Derecho. En la residencia y siguiendo las instrucciones del sr. presidente, que comunicó que hiciésemos nosotros, componentes de la Junta, las entrevistas, y que si él hacía falta lo llamásemos. Como se decidió que era la mejor candidata porque era de Torrevieja y no tenía que desplazarse 100 km. todos los días para el trabajo y otros 100 para volver a su domicilio y considerando también que era demasiado joven para el cargo, según el sr. alcalde, se decidió considerar la candidatura de la sra. Albaladejo.

Como sabíamos que había sido adversaria política del sr. alcalde y otros partidos, yo personalmente llamé al sr. alcalde, preguntándole si tenía algún inconveniente en que fuera dicha sra. la candidata. El sr. alcalde, muy amablemente, me dijo que él no tenía ningún inconveniente y que ese aspecto político para él no tenía ninguna importancia, por lo que al día siguiente firmó el contrato de sustitución por enfermedad del titular.

Al otro día, solicitó una copia de dicho contrato, la cual le fue entregada en mano por mi persona y, al cabo de un cierto tiempo, me llama y me indica que algunos políticos no estaban de acuerdo y, como había 15 días para revocar dicho contrato, proponía como directores a dos personas que trabajan para el Ayuntamiento y no podían tener dedicación plena a la residencia como es preceptivo, pues pensaban dedicarle unas dos o tres horas a la misma. Como esto no podía ser, ahora quieren presentar otros candidatos, pero lo cierto y verdad es que a la residencia no ha llegado ningún curriculum ni solicitud de empleo, por lo que en este caso, como en otros, se quiere emplear el dedo.

Si esto ocurriese, gran parte de la junta directiva posiblemente se vaya y deje en manos de los políticos la administración y gestión de la residencia, entidad que, hasta la fecha, nunca ha sido política ni ha intervenido en ningún acto de este tipo. Su carácter, de acuerdo con su fundador, es católico, apostólico y romano.

Con respecto a las herencias que nombra el «Publisher» torrevejense, la residencia solamente ha recibido, en sus 13 años de vida como independiente de las Carmelitas Misioneras Teresianas, una herencia voluntaria de un señor que dejó la novena parte de sus bienes a favor de la residencia y que consistían en un piso antiguo y viejo en Toledo y unas tierras de secano con una casa de campo dentro de ellas. Las otras ocho partes, que son sus hijos y familiares, están deseando venderlo todo; el piso ya se vendió y nos costó más dinero los notarios y los impuestos que pagamos, que el dinero que recibimos por la herencia y las tierras, hasta la fecha, nadie las quiere, así es que fíjense Vds. el negocio que dice tal individuo lleva la residencia.

Fíjense Vds. la diferencia de lo que dice dicho periodista en el Diario Información, a la VERDADERA situación de la residencia. Yo creo que este señor o lo que sea debía haberse dedicado a realizar películas de ficción.

Carlos García