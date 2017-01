El alcalde defiende en Pleno que no equipará el centro para dependientes hasta que la Generalitat asuma su gestión

» El PP critica el levantamiento de reparos y el alcalde sostiene que lo asume en servicios esenciales

El alcalde, José Manuel Dolón, defendió en el Pleno de enero que el Ayuntamiento de Torrevieja no tramitará ninguna subvención hasta que la Generalitat se comprometa por escrito a abrir y gestionar el centro para dependientes de la avenida Delfina Viudes, que está cerrado desde que se construyó, situación de la que culpó al PP. Así se expresó ante la petición de explicaciones por parte del portavoz del PP, Eduardo Dolón, que cuestionó la renuncia del Ayuntamiento a la subvención nominativa de la Generalitat por importe de 278.210 euros destinada a este centro. Eduardo Dolón reprochó que con esta ya se han perdido cuatro subvenciones para este concepto que suman 1,2 millones de euros y manifestó que “si se hubieran utilizado la residencia ya estaría en funcionamiento”. Por su parte, José Manuel Dolón indicó que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica ni material para gestionar este centro, al igual que ninguna de las ONG’s locales. Por ello, reiteró que hasta que la Generalitat no asuma esa gestión, “no vamos a pedir dinero para habilitar el espacio”, ya que, según apuntó, el mobiliario podría dañarse y tendría que tener vigilancia permanente. Además, señaló que habría que aprobar la cesión del espacio a la Generalitat, trámite que tarda un año, por lo que una vez que la administración autonómica adquiera el compromiso se realizarán los trámites y se solicitará la subvención para dotarlo de mobiliario.

Inventario

Por otro lado, el equipo de gobierno aprobó en solitario la rectificación del inventario municipal de bienes de 2016, con la abstención de PP, C’s y Sueña Torrevieja.

Reparos

El PP también criticó el levantamiento de reparos por importe 5,3 millones, de los cuales 4,6 millones corresponden al servicio de basuras. También detalló el gasto de 14.000 euros en servicios postales, 5.597 euros en la obra anexa al Ayuntamiento, 45.000 euros en alquileres municipales, 16.324 euros en el retimbrado de extintores en dependencias municipales. También destacó el levantamiento de reparos en el servicio de transporte urbano, que no tiene contrato, según indicó, “en base a un expediente para una contrata externa que inició el PP”, mientras que, reprochó, “no hemos encontrado ninguno de las escuelas deportivas”. El alcalde defendió que ha levantado reparos “con total naturalidad” porque hay servicios que tienen que prestarse, como el transporte público, y aseguró que “no va a haber contrato hasta que haya presupuesto”, en alusión a los presupuestos de 2017 que contemplan la municipalización de este servicio.

Acuerdos de la Junta de Gobierno

Eduardo Dolón recordó que el contrato de sustitución del tubo de retorno de aire de la piscina municipal, que lleva 5 meses cerrada, es solo para el proyecto no para la ejecución de las obras. El concejal de Deportes, Víctor Ferrández, explicó que la reparación se ha retrasado porque “no había presupuesto” y aclaró que el proyecto fue requerido por los técnicos. Otro de los temas que se abordaron fue la reclamación de una editorial de León que iba a distribuir las revistas de festejos, por importe de 35.000 euros, por lucro cesante. Eduardo Dolón acusó al equipo de Gobierno de “tapar” a la concejala África Celdrán que “firmó” el acuerdo y recordó que el asunto ha terminado con una denuncia; hecho que desmintió la portavoz del PSOE, Fanny Serrano, quien aclaró que no se trata de una denuncia judicial sino de una reclamación de la empresa por responsabilidad patrimonial. Serrano explicó que el técnico municipal instó a la Junta de Gobierno a desestimarla al ser el contrato “nulo de pleno derecho” y recordó que el PP es el único que lo ha llevado a los juzgados.