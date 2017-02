Hurtado acusa al PP de inventar una “dañina excusa” para no apoyar los presupuestos de 2017

El concejal de Hacienda, José Hurtado, ha manifestado que la decisión del PP de no apoyar los presupuestos municipales de 2017 “solo perjudica a Torrevieja” y no supone “ninguna sorpresa” para el equipo de Gobierno, ya que, según indicó, durante la negociación hubo “señales claras” en este sentido, refiriéndose a que el PP no presentó “ninguna enmienda” al borrador sino que se limitó a “soltarnos un tocho de mociones”, añadió, “incluso sin cribar”. Hurtado señaló que a pesar de esto el Gobierno tenía predisposición de asumir 12 de las 31 propuestas con “repercusión presupuestaria”, como una moción sobre un plan de inversiones con los 20 millones de euros del remanente de Tesorería. En este sentido, el edil indicó que “17 millones ya están contemplados” y los 3 millones restantes “los asumimos al iniciar las negociaciones con ellos”. Hurtado manifestó que todo lo que ve en el PP “no es más pose, hipocresía, batallas internas y una monumental y dañina excusa para rechazarlos”, en alusión a la denuncia que el PP ha interpuesto al gobierno local por el terreno del parque acuático. Con todo, explicó que a día de hoy tiene esperanza en alcanzar un acuerdo con los otros dos grupos de la oposición, Sueña Torrevieja y C’s, cuyo plazo no se prolongará más de un mes y medio.