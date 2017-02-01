ALQUILER APARTAMENTO POR TEMPORADAS

1 febrero, 2017 Administración Alquileres 0

EN TORREVIEJA, PARTICULAR ALQUILA TEMPORADA DE VERANO: JULIO Y AGOSTO, POR QUINCENAS O SEMANAS 400 EUR, APARTAMENTO DE 2 DORM., A/A, TERRAZA GRANDE, GARAJE. A 5 MINT. ANDANDO DE LA PLAYA. TEL: 676 980 192

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