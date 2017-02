Soler rechaza que la planta de transferencias de la comarca no se ubique en Torrevieja

» Asegura que es en el PP donde hay “una guerra fuerte” y augura que el partido “se va a romper”

El concejal del equipo de gobierno Domingo Soler mostró su desacuerdo en que la planta de transferencias de la comarca se ubique en Guardamar. “Somos el centro de Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Montesinos, Guardamar. Toda esa basura debería centralizarse aquí y no en Guardamar”, y añadió que “si Orihuela y Torrevieja son quienes generan el mayor volumen, tenemos que sentarnos a hablar nosotros, decir cómo queremos que se haga” y matizó que “si soy el que más basura genera, no entiendo que tenga que pagar 1 euro la tonelada. Soler subrayó que sigue manteniendo la misma postura que en 2013 cuando opinó en un medio de comunicación que Torrevieja no se podía quedar al margen de “la riqueza de las basuras”.

“Guerra” en el PP

Soler desmintió que exista una crisis interna en el cuatripartito y manifestó que es en el PP donde “hay una guerra fuerte para quitar a Eduardo Dolón y poner a Joaquín Albaladejo”. “No hay que mirar a otros partidos. Ellos tienen un problema muy grave y se van a romper. Ya se rompieron hace años (refiriéndose a su salida de este partido), yo triunfé porque estoy en el Gobierno y ellos no”, manifestó. Además, esperó que C’s y Sueña Torrevieja “se incorporen” al equipo de Gobierno.

Procesionaria

Soler, como concejal de Parques y Jardines, comunicó que todos los pinos de las plazas y jardines municipales han sido tratados durante el mes de enero. El edil también se refirió a la recogida de podas que se encarga Acciona de llevar al vertedero, asegurando que el Ayuntamiento “nunca lo ha llevado a un vertedero” que no cumple con la normativa.

Centro para dependientes

Por otro lado, aclaró varios aspectos sobre el centro para dependientes de la Avenida Delfina Viudes. El edil recordó que la construcción del edificio tenía aparejada una mejora de 300.000 euros en mobiliario pero no se acometió por parte del constructor. Soler indicó que este caso se encuentra en el contencioso-administrativo, por lo que, a su juicio, “si no es de nuestra propiedad no se pueden pedir subvenciones”, al tiempo que indicó que “se hizo mal con el anterior alcalde porque no se contó con nadie para dotarlo y mantenerlo”.