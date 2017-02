Torrevieja reivindica una “financiación justa” a la Diputación de Alicante

El equipo de gobierno se concentró a las puertas del Ayuntamiento como muestra de rechazo a la decisión de la Diputación de Alicante de no participar en el Fondo de Cooperación de la Generalitat, que supondrá una pérdida de inversión para Torrevieja de 450.951 euros, según explicó el alcalde, José Manuel Dolón. Torrevieja ha secundado esta protesta, como otros municipios de la provincia, para reivindicar una “financiación justa” a la Diputación, organismo que “no puede seguir siendo un cortijo en manos del PP”, apuntó el alcalde. Con esta medida, la comarca recibiría 3,2 millones de euros para ejecutar proyectos “con un sentido equitativo” y no “con la forma discriminatoria que se ha usado hasta la fecha”, añadió. La diputada provincial y concejala del PSOE, Fanny Serrano, manifestó que es una cuestión “de voluntad política” y lamentó que el vicepresidente de la Diputación, Eduardo Dolón, no se uniera “a pedir lo que es justo y corresponde a todos los pueblos”.