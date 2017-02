El PP asegura que no puede apoyar unos presupuestos municipales “perjudiciales” para Torrevieja

» Justifica que el capítulo de ingresos contiene “graves irregularidades” respecto al canon del parque acuático

“El cuatripartito tiene una desconexión absoluta con la realidad de Torrevieja y con sus necesidades”. Así se ha expresado el portavoz del PP, Eduardo Dolón, que ha valorado los presupuestos municipales de 2017 como “totalmente ficticios” y “claramente perjudiciales para Torrevieja”. Dolón señaló que el gobierno local les indicó que 15 de las 31 mociones no necesitan de consignación presupuestaria y no se aceptan, como la creación de un centro comercial urbano o las visitas turísticas a las salinas, y las 16 restantes requieren “de voluntad política de ser aceptadas”. Además, consideró “insuficientes” algunas de las partidas como los 50.000 euros en limpieza de grafitis o resolver el problema de las pluviales con 3 millones de euros. Dolón manifestó que el PP no apoyará unos presupuestos que contemplan en su capítulo de ingresos “graves irregularidades”, en alusión a la prórroga del contrato de arrendamiento del parque acuático.

“Traición”

El secretario del PP local y diputado nacional, Joaquín Albaladejo, subrayó que si el PP apoyase “los peores presupuestos” de la historia sería “una traición a Torrevieja”. Albaladejo se cuestionó cómo es posible que el gobierno local -que siempre alega la falta de funcionarios- es el mismo que resuelve un “contrato exprés en 28 días” para prorrogar el contrato de alquiler del parque acuático. Asimismo, pidió explicaciones a Fanny Serrano sobre los 2 millones de euros de inversiones que anunció y que luego “documentalmente no aparecen”, así como a Víctor Ferrández por su “dejación de funciones como concejal de patrimonio a lo largo de todo el expediente”. También pidió a Sueña Torrevieja que explique por qué votó a favor en la Junta de Gobierno que validó la prórroga.