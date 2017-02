Sueña Torrevieja exige al alcalde desmentir que Torrevieja quiera albergar la planta de transferencia

Sueña Torrevieja ha exigido al alcalde que desmienta las declaraciones del concejal de Obras y Servicios, Domingo Soler, que días atrás criticó al Consell por no elegir a Torrevieja para albergar la planta de transferencia de basuras de la comarca y proponer a otros dos municipios. Sueña Torreveja afirma que “no estamos para populismos, y estas declaraciones no dan imagen de seriedad de este gobierno”. El partido asegura que no apoyará la instalación en la ciudad de una planta de transferencia que suponga “un riesgo medioambiental, problemas de ruido, tráfico y todo lo derivado de la instalación de una planta de estas características”. “No sería lógico que un alcalde ecologista defendiera traer toda la basura de la Vega Baja a Torrevieja”, apuntó. Igualmente, se pregunta cuál es la postura de la vicepresidenta del Consorcio del Plan Zonal de Residuos y concejala del PSOE, Fanny Serrano, y del portavoz de IU, Víctor Ferrández.