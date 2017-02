El pasado y el presente

Referente al pasado, no salgo de mi asombro, al enterarme a «bote pronto» del acoso laboral ocurrido en el Ayuntamiento torrevejense, debido a la persecución por parte de algunos mandos de la Policía Local, y con la colaboración del presunto «chorizo», entonces alcalde, sr. Hernández Mateo, a policías locales, que denunciaron, y no aceptaron, el desvarío de estos jefes que, amparándose en su cargo, llevaron hasta las últimas consecuencias un abuso de poder que yo creía que eso se había terminado con la muerte del Dictador, y la llegada de la nueva situación política, con una mini-democracia que permite estas barbaridades y abuso de poder. Lo más increíble es que a estos sinvergüenzas, de momento, les sale gratis la aventura. Contaban con el apoyo de otro «mangui» que acabó en la cárcel por prevaricador. Claro, como estos policías -según parece- están afiliados a CCOO, hay que resucitar la «caza del rojo». Eso sí, sin gastarse un euro de su bolsillo, como han hecho siempre. Abogados y demás, a pagar con dinero público. Yo espero, y deseo, que el equipo de Gobierno municipal ponga en marcha los mecanismos legales para recuperar ese dinero público, gastado por estos impresentables, e inicie unos actos de desagravio oficiales a estos 3 policías locales, por todo lo qsue han soportado hasta el día de hoy.

Te sigues enteranbdo del atraco de dinero público, por parte de la Conselleria de Sanidad, en la etapa del sr. Camps -como presidente del Consell Valenciano- y es para «morirte». El daño que han hecho estos «chorizos» del PP a la sociedad valenciana no tiene nombre, en particular a los pensionistas, jubilados, dependientes, etc. Mientras, esos conselleres convocaban ruedas de prensa para justificar los recortes a todos los niveles, con una falta de ética y moral y con una cara más dura que el cemento. A continuación, estos impresentables del PP despilfarraban dinero público sin límites en beneficio propio.

Del presente qué les voy a contar. Ver lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Almoradí, con una moción de censura para sacar del poder a la coalición PSOE-EU, demuestra el cinismo de las/os concejales de Ciudadanos, que venían a regenerar la vida pública, y mira por dónde, ponen a una persona del PP que está investigada -o imputada- en la Alcaldía de Almoradí. Toma regeneración.

Posdata: Los «chicos de Sueña» ya empiezan a sacar la «patita» del tiesto con el futuro traslado del mercadillo de los viernes a su nueva ubicación en el recinto ferial en Arturo Soria. Me da la sensación de que estos «muchachos» están desnortados políticamente. Seguimos galopando…

¿Hasta cuándo? Al tiempo.

Gerardo Garrido