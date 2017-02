Sirva ésta como denuncia pública sobre los hechos acaecidos el 13 de julio de 2015, en c/ Zoa esquina con c/ Antonio Machado de la localidad de Torrevieja, que paso a exponer:

Estando mi vehículo parado en una zona de carga y descarga, se entienda, con el conductor en el volante, y yo recogiendo un ramo de flores, aparece el agente de la Policía Local I-34, procediendo a multar al conductor del vehículo alegando un mal estacionamiento. Mientras yo salía del establecimiento con el ramo en la mano sin entender lo que sucedía, hablamos con el agente para explicarle que habíamos parado un momento, suponiendo que la situación quedaba clara, me monté en el coche y nos marchamos. Esta operación duró menos de dos minutos.

Cuál sería mi sorpresa cuando llega una notificación a mi domicilio con una denuncia del agente I-34 del día de los hechos, firmada por el concejal D. José Hurtado Paredes y la secretaría general del pleno Dña. Mª Pilar Vellisca.

Ante esta situación de sorpresa, me dirijo al concejal que firma la denuncia para contarle lo ocurrido, y que me asesore sobre mis derechos. Muy amablemente me indica que recurra la sanción presentando un escrito en el PROP, cosa que hago.

Aquí no se terminan las sorpresas. Me llega una segunda notificación diciéndome que no se atiende mi recurso, firmada nuevamente por los mismos autores.

Sin darme por vencida, vuelvo al Ayuntamiento a enseñarle al sr. Hurtado el nuevo papelito que me había llegado a casa. Entonces me dice que haga un segundo recurso y si conozco a un abogado que me ayude con la redacción mejor, lo cual hago, y ya vamos por el segundo.

Acaba de llegarme la denegación a mi segundo recurso diciéndome, además, que se acaba la vía administrativa.

En estos momentos, siento pisoteada mi dignidad y eso no se lo permito a nadie, por mucho uniforme que lleve.

Sólo me queda una forma de seguir adelante, la vía penal, aunque a la vez estoy pensando que este mismo problema lo ha tenido el concejal Víctor Ferrández, a él si le ha dado resultado su recurso, supongo que he cometido algún error, por lo que me atrevería a pedirle que me enseñe el camino a seguir, para así tener el mismo resultado que él y evitarme ir por la vía penal.

Sin terminar las sorpresas, la persona que me acompañaba en el momento de la parada con el coche, ha sufrido un embargo en su cuenta bancaria por el importe de la comentada multa desde SUMA.

La persona que sufrió el embargo ha cursado denuncia en el juzgado de Elche el día 26 de enero de 2017 contra el Ayuntamiento de Torrevieja, haciendo uso de sus derechos.

Chelo González Martínez