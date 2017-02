El PP defiende que Torrevieja recibió más de 3,5 millones de euros en 2016 de la Diputación

La concejala del PP Carmen Gómez Candel ha defendido que Torrevieja ha recibido en 2016 más de 3,5 millones de euros en ayudas e inversiones de la Diputación frente a los 450.000 euros que la Generalitat aportaría al municipio con el Fondo de Cooperación. La edil, que considera que la concentración del gobierno local contra la decisión de la Diputación de no participar en el Fondo de Cooperación tenía “interés político y no ciudadano”, asegura que la Diputación es la institución que “más ha ayudado a Torrevieja” frente al “abandono” de la Generalitat. En este sentido, Gómez Candel criticó que el alcalde no reclame al Consell que “cumpla con sus obligaciones”, como dotar de un médico a la residencia pública de mayores o el cajón de pluviales.