El PP denuncia que la Casa de la Tercera Edad de San Pascual se ha reabierto sin cumplir la normativa

La concejala del PP Inmaculada Montesinos ha denunciado que la Casa de la Tercera Edad de la calle San Pascual ha reabierto tras 8 meses clausurada para acometer obras de adecuación pero “no cumple con la normativa” en aspectos como la accesibilidad del aseo adaptado y los extintores que están “caducados”. La edil se ha hecho eco de la “desilusión” de los usuarios al conocer que no se realizarán bailes de la misma manera que hasta ahora y que no se impartirán talleres municipales. La edil, que reconoció que el centro necesitaba una reforma para adaptarse a la normativa, denuncia que solo se ha insonorizado la pared medianera de la cafetería, también con la colocación de una tarima acústica, pero no el salón donde se realizan todas las actividades “provocando la imposibilidad de realizar bailes”. Además, asegura que el baño adaptado “no cumple” con la apertura de puertas, ni con la altura del inodoro y del lavabo.