Fascinante gala lírica con Eteri Lamoris como protagonista

» Galería de fotos aquí

Antoni Jakubowski

Los melómanos y aficionados de buena música en Torrevieja deben estar muy contentos de poder participar en los eventos de muy alto nivel artístico y con una interesante y variada programación. Aparte de los conciertos de abono, la Orquesta Sinfónica de Torrevieja ofrece ocasionalmente un concierto extraordinario de inmensa aceptación del público. Esta vez, gracias a la junta directiva de la OST con su presidente, Pelayo Mellado y el director musical Pepe Sánchez, a la cabeza, los amantes del “bel canto”, han tenido el lujo y enorme placer de tener la ocasión de apreciar la voz de una estrella del ámbito y trayectoria mundial, la soprano Eteri Lamoris. El programa de Gala fue compuesto de obras muy lindas, relativamente conocidas e interesantes, pero que aparecen rara vez en las programaciones de los conciertos con la orquesta y si acaso – como propinas. Personalmente he tenido la inmensa de oír las arias de: Traviata, Lucia, Rosina etc., pero por otro lado me he convencido de que una estrella de tanta luz propia puede “apoderarse” del público con obras menos brillantes y sin exceso de virtuosismo, para que el oyente tenga la posibilidad de percibir otros valores de su voz, ante todo la belleza de la cantilene.

Después de la “Entrada” del Oratorio “Reyna de Saba” de G.F.Haendel, interpretada con mucha energía, e ímpetu barroco por dos oboes solo y la Orquesta, bajo la dirección de José A. Sánchez, nuestra huésped Eteri Lamoris impresionó con tres cantos; “Ave María” de Bach-Gounod, ”Pavana” de G.Faure y “Borceuse” de E Godart. Limpia emisión, perfecta entonación, cautivador timbre, enorme musicalidad y fino manejo de las líneas melódicas, son los atributos de su voz e interpretación, que hemos podido apreciar también en la Vocalise de E. Elgar -”Nimrod” y C. Saint-Saens-”Rosigniol y Rosa”.

En la segunda parte de la Gala, Eteri Lamoris ofreció tres arias; ”Deja que llora” de G.F.Haendel, “Ave María” de G.Verdi y “O mio babbino caro” de G.Puccini. En todos los cantos han sido de increíble y de sutil belleza y emocionalmente muy mágicas. La solista supo trasmitir las mejores emociones de las piezas, acariciando con su preciosa voz el alma y oído del público. Un aplauso especial para todos los solistas de la orquesta (2 oboes, arpa, violín chelo, flauta). Tema de la película “Cinema Paradiso” en una novedosa y preciosa versión para la voz y orquesta, terminó la primera parte de la Gala. Bravissssimo!!!

La Orquesta con Sánchez, actuó no solo como esplendido acompañante de la solista, sino también en papel principal, interpretando con esmero y dedicación las siguientes piezas: “Goyescas” de Granados, “Leyenda del beso” de Soutullo-Vert e “Intermezzo” de P.Mascagni – piezas llenas de emociones sentimentales y precisamente así ejecutadas. Para finalizar la encantadora Gala lirica, el público se animó con unos fragmentos de las Zarzuelas. Dos alegres intervenciones de Eteri Lamoris – (“Marinela” y “Cancion de Paloma”) y dos rítmicas de la OST bajo la batuta de José A. Sánchez, “El tambor de granaderos” y “La boda de Luis Alonso”, terminaron el programa previsto. En efecto los artistas complacieron al publico emocionado con dos propinas; “Otoño Porteño” de Piazzola y el Tema Gabriel’s de la película “La Misión”, con participación de Pepe Sánchez como un magnifico solista de oboe. Las dos piezas en fantástico arreglo para voz y orquesta, cerraron extraordinaria y muy novedosa Gala Lirica. Fue una velada preciosa y deliciosa.

P.D. Agradecimiento a los organizadores del inolvidable acontecimiento. Enhorabuena a la formidable artista invitada, Eteri Lamoris, nuestra Orquesta y su jefe José A. Sánchez, pueden estar seguros, que los melómanos y amantes de la música en la región, sienten mucho orgullo por tener una orquesta de tan excepcional calidad.