El PP critica que el alcalde levante 240.000 euros en reparos de Cultura en dos meses

El concejal del PP Luis María Pizana ha criticado que el alcalde ha firmado decretos por importe global de 240.000 euros en levantamientos de reparo de los meses de noviembre y diciembre, como así se dio cuenta en la última Junta Rectora del Instituto Municipal de Cultura, entre los que se encuentran 55.000 euros del concierto de Raphael y 39.000 euros de Loquillo e Ilegales. Pizana reprochó que se haya levantado reparo para mantener el taller de escritura, iniciado bajo el mandato del PP, y en cambio no se ha hecho con los desaparecidos talleres y escuelas de Fotografía, Teatro, Taichí y Danza Oriental. El edil aseguró que la situación de la cultural local es “crítica”, señalando que “hay mucha menos actividad, la que hay es de menor calidad, no se apoya en absoluto a los colectivos locales y, encima, la tramitación o no se hace o es incorrecta”. Pizana, que recordó que el gobierno sigue sin dar acceso al expediente del cierre del Teatro, desveló que el Síndic de Greuges ha dado un plazo de 15 días para que el Ayuntamiento responda a su requerimiento o le amonestará en su próximo Informe anual.