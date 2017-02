C’s votará en contra de los presupuestos y Hurtado asegura que tratará de “reconducir” la situación

» La portavoz de C’s asegura que las negociaciones están “paralizadas” por haber “perdido la confianza” en el equipo de gobierno

» Hurtado asegura que las negociaciones estaban muy avanzadas y que desconoce el motivo del cambio de opinión

Ciudadanos (C’s) “votará en contra” de los presupuestos municipales de 2017. Así lo manifestó la concejala portavoz de C’s, Pilar Gómez Magán, quien reconoció que las negociaciones estaban “muy avanzadas” y tenían “visos de prosperidad”, incluso se iba a firmar un documento de compromiso de ambas partes a la hora de sacar adelante el proyecto, pero, según la edil, a última hora del pasado miércoles “surgió un incidente” en plena negociación y “hemos perdido la confianza en el equipo de gobierno”. La edil no explicó el motivo de la “paralización” de las negociaciones que mantiene con el gobierno desde hace dos meses, aunque sí matizó que no se trata de un punto sin retorno. Gomez Magán también dejó entrever que “aunque nuestras propuestas salgan hacia adelante, entendemos que no se van a cumplir debidamente”. Los dos votos de C’s son la llave para aprobar los presupuestos, ya que el gobierno suma 12 votos a favor (PSOE, LV, APTCe e IU) más los dos ediles de Sueña Torrevieja frente a los 11 votos en contra del PP.

“Reconducir” la situación

Por su parte, el concejal de Hacienda, José Hurtado, que ha llevado a cabo las negociaciones con Pilar Gómez Magán, se mostró sorprendido y “dolido” por las declaraciones de ésta, ya que, según indicó, las conversaciones con C’s iban muy avanzadas, y señaló que desconoce el “incidente” del que habla Gómez Magán. En este sentido, expresó su voluntad de hablar con ella personalmente para que le explique las razones de su decisión y, añade, alcanzar una solución “si es que está en mi mano”. Hasta ese momento, señaló, “voy a mantener la situación en ‘stand by'”. Hurtado subrayó que no da por perdida la negociación y que tratará de “reconducir la situación al punto del acuerdo”.

“Cheque en blanco”

El portavoz del PP Eduardo Dolón expuso que el equipo de gobierno ha tenido como estrategia dar “un cheque en blanco” a la oposición para lograr apoyo a un documento que, a su juicio, no tiene el aval de los técnicos y es “irrealizable” en muchas cuestiones. Dolón aseguró no sorprenderse por la actitud de C’s y opinó que ese “incidente” es uno más de los “desencuentros continuos” que se producen en los plenos, hecho que tildó de “falta de respeto”. El PP, que ya avanzó que votará en contra de los presupuestos, reiteró que “hay serias dudas” en los mismos.