Carta de dimisión de África Celdrán

Después de solicitar y mantener una reunión urgente con el equipo de Gobierno he tomado la decisión de renunciar a mi acta de concejala en el Ayuntamiento de Torrevieja y en consecuencia a mis delegaciones como edil.

He tomado esta decisión, que he transmitido al alcalde y al conjunto del Gobierno de la ciudad, tras tener constancia de la apertura de juicio oral contra mí.

Con mi renuncia pretendo afrontar mí defensa con las máximas garantías y evitar que el Gobierno Municipal pueda verse afectado por la más que previsible manipulación política, proveniente de los que desde el primer momento han estado detrás de este asunto y que son los primeros que tendrían que callar.

A pesar de que, como no puede ser de otra manera, acataré siempre las decisiones judiciales, considero la decisión del Fiscal manifiestamente injusta a la luz de las pruebas presentadas y espero con total tranquilidad la decisión que la instancia judicial pertinente tome al respecto.

Reitero lo que ya he manifestado en otras ocasiones y es que si de algo se me puede acusar es de inexperiencia e ingenuidad en un asunto con el que me encontré prácticamente al comienzo de mis obligaciones como concejala y con el que únicamente pretendía beneficiar los intereses del conjunto de los ciudadanos de Torrevieja, nunca el beneficio personal.

El hecho de que la propia empresa en las declaraciones del procedimiento previo haya reconocido que no me conocía, que no ha habido lucro de ningún tipo ni se ha generado ningún gasto en el Ayuntamiento me reafirma en esta consideración. En este sentido considero muy significativo, y clave en todo este asunto, que esta misma empresa se haya visto envuelta en situaciones similares en otros municipios.

Por último me gustaría resaltar que al tiempo que el alcalde ha aceptado mi renuncia, tanto él como el resto de componentes del Gobierno me han manifestado su absoluta solidaridad, respeto, apoyo y confianza en mi inocencia.