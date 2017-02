El mundo al revés. Vaya cara

Estimados contribuyentes, yo no salgo de mi asombro con el comportamiento antidemocrático del PP torrevejense, y en particular de su portavoz, el sr. Eduardo Dolón.

El sr. Eduardo Dolón ha tomado una senda tortuosa de insultos y descalificaciones contra el actual Gobierno municipal torrevejense, encabezado por el alcalde actual, sr. José Manuel Dolón García. Fruto de esa desesperación, por la pérdida de poder político, el sr. Eduardo Dolón llega a tomar decisiones incongruentes, como decir que en la renovación del alquiler del parque acuático ve el «mozo» hasta 5 delitos, y se queda el tío tan fresco.

Yo les voy a recordar a los del PP que tomen nota para el futuro y se miren en el espejo del tiempo. Lo más chusco es que el sr. Dolón, el sr. Albaladejo y compañía se están yendo de rositas en las «liebres» que últimamente se han descubierto en el hacer municipal torrevejense, en los gobiernos del PP.

Por ejemplo: ¿Qué pasaría a día de hoy si se levantara la «liebre» de la chapuza del Teatro Municipal? Más o menos 4 millones de euros de dinero público gastados por encima del presupuesto aprobado inicialmente. Eso se hizo con el PP gobernando Torrevieja. Ahí está el Teatro cerrado por todas las chapuzas que se cometieron en su construcción, y estos «artistas» del PP se van a ir de rositas.

Y no digamos las chapuzas de la calle Caballero de Rodas, el Pascual Flores, el Balneario de Lodos, la Plasa, etc., donde el dinero público voló, y voló, y voló, y a estos lumbreras del PP no se les ha llevado a los tribunales, porque los Fiscales Anticorrupción miraban para otro lado.

Yo, si no fuera por lo cómico, y la falta de respeto, no le daría más importancia, pero tiene su «miga» que los mandos de la Policía torrevejense condenados por acoso laboral denuncien al alcalde de Torrevieja en los juzgados por este caso. Tela marinera. Veremos a ver qué pasa.

Las «chicas» de Ciudadanos, «tan puras ellas», quieren la Alcaldía de Torrevieja en caso de llegar a un acuerdo con el PP, para echar del poder al actual Gobierno municipal torrevejense. Seguro que Eduardito Dolón sueña todas las noches con la Gómez y la Parra. Pobrecito.

Posdata: En el Colegio Amanecer, los alumnas/os siguen estudiando en «barracones». Sr. Eduardo Dolón, vicepresidente de la Diputación de Alicante, ¿cuántos «chupan» del bote público con los alquileres de estos «barracones»? Digo yo. Seguimos galopando…

¿Hasta cuándo? Al tiempo.

Gerardo Garrido