Irregularidades en la Casa de la 3ª Edad de San Pascual

El día 3 de mayo entregué una carta en unión de 130 firmas, solicitando la destitución de la presidenta y junta directiva de la Casa de la 3ª Edad de San Pascual.

Como cooperador de dicha directiva, habiendo observado demasiadas irregularidades, me sentí en la obligación moral de dimitir.

En la Casa de la 3ª Edad de San Pascual, se venían realizando dos BINGOS -así se denominaban, hasta que obligaron a cambiar el nombre por el de: SORTEO DE REGALOS- semanales. La recaudación era superior a los 400 euros por bingo o sorteo. Los premios eran ridículos, aproximadamente unos 55 euros. ¿A dónde iba la diferencia?

Semanalmente se celebraban dos bailes, el coste del músico se sufragaba con una rifa, obligatoria. Quien no pagaba no entraba.

¿Alguien controlaba los fondos recaudados? Nadie, absolutamente NADIE. Podía considerarse un «cortijo particular» de cuatro personas, al que suscribe le tenían como secretario, aunque nunca ejercí como tal. Igual podíamos decir del supuesto tesorero, creo que no pasó por sus manos un solo euro. Las cuentas las llevaba Manolo, a su manera, pero las llevaba. Cuán fácil resultaba anotar un asiento de entrada 100 euros y un asiento de salida de 99,50 euros, «pecata minuta», no era necesario control alguno.

Me reitero, NADIE CONTROLABA NADA, y, como vemos casi a diario, el concejal o concejala de turno se conforma con asistir a los eventos donde se le invita, una sonrisita, una foto y todo está muy bien.

Los reglamentos, las normas, están para cumplirlas y en su defecto hacerlas cumplir. Me consta que hay un reglamento del 96 (me facilitó el Ayuntamiento una copia). Pues a quien corresponda, haga que se cumplan.

Aclaremos el concepto bingo/sorteo de regalos. Cuando la participación en los mismos conlleva un coste fijo, y toca a unos agraciados, eso es bingo, y, de hecho, el año pasado, hasta poco antes del cierre figuraba un cartelito que decía: bingo tal y tal día, baile ídem, hasta que alguien advirtió que no estaba autorizado, podría ser sancionado por Hacienda.

Con la reapertura de la Casa de la 3ª edad de San Pascual, el día 7 se ha celebrado el primer «SORTEO DE REGALOS», ¿y cuál fue la sorpresa?, pues que pusieron el cartón a SEIS (6) euros, ¿y cuál fue el resultado?, pues que fueron bastantes las personas que se sintieron estafadas y marcharon.

Parece ser que nadie entiende cuál es la misión de una casa para la tercera edad. Yo considero que tiene como objetivo principal: LUGAR DE REUNIÓN, ESPARCIMIENTO, donde se pueda pasar un rato de charla, entretenimiento (juego de cartas, parchís, incluso lotería sin que medie el dinero), poder charlar, cosa que en el «SORTEO DE REGALOS» donde reina el silencio, no se puede hacer el mínimo comentario.

Por todo lo manifestado, entiendo que el sentido común aconseja dar las gracias por los servicios prestados a los actuales directivos e invitarles a que dimitan, o, en su defecto, destituirles.

Jesús Pesquera