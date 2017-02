África: un gesto que le honra

África Celdrán ha sido una concejal socialista que no ha pasado desapercibida por las áreas o departamentos por los que ha pasado: Servicios Sociales, Limpieza de Edificios Públicos, Tercera Edad, y, sobre todo, Fiestas. Precisamente por descuido, negligencia o falta de información, una gestión mínima en esta última Concejalía llevó al grupo del PP a denunciarla al juzgado. Las celeridad del Fiscal ha sido supersónica en solicitar nada más y nada menos que 11 años de inhabilitación como cargo público. Se sentará en el banquillo, y casi con toda seguridad el recorrido de la denuncia será corto. Estoy casi seguro de que la causa será archivada, aunque no sé cuándo. África pudo aferrarse al acta de concejal porque es personal, y esto hubiera creado un gravísimo problema al grupo de concejales del PSOE, a su partido político, y, finalmente, al actual equipo de Gobierno municipal en coalición. La decisión final adoptada por ella no sólo ha sido totalmente responsable y coherente, desde un punto de vista institucional e ideológico, sino que además es un gesto que le honra como política y ciudadana. Evidentemente, esa misma responsabilidad o gesto político se le ha de pedir a todos, absolutamente todos los representantes políticos nacionales, autonómicos, provinciales y locales que, por una u otra circunstancia, estén o vayan a estar investigados o imputados. Asuntos hay pendientes en la Justicia a escala local. Ya veremos. Es decir, que mientras salga o no salga la condena o no condena, el político ha de mantenerse al margen de toda la actividad pública. Sería saludable para la democracia y para la credibilidad de la clase política.

Insisto. Seguramente el caso será archivado porque el juez o la juez no verá delito alguno en un asunto en el que ni tan siquiera se formalizó un contrato administrativo. Sin embargo, la actitud mantenida por la concejal África al entregar su acta sin titubear la va a honrar para siempre. Enhorabuena por todo, África. Y mucho ánimo.

Óscar A. Claramunt