El Periódico de Torrevieja nº590

Quincena vibrante la que dejamos atrás en la actualidad local, y no sólo por el espectacular Carnaval con su alegría y sus bailes. La primera noticia de impacto nos vino de la mano de la concejal África Celdrán, quien ha presentado la dimisión de su cargo público tras pedir la Fiscalía su inhabilitación para 11 años por firmar unilateralmente un acuerdo para editar una revista de fiestas que nunca llegó a publicarse. Independientemente de cuál sea finalmente el resultado del juicio, el hecho de presentar la dimisión cuando existe el más mínimo atisbo de duda en el plano judicial es un gesto que dice mucho de quien lo realiza, como ya sucedió anteriormente con Daniel Plaza. No todos los políticos están dispuestos a asumir responsabilidades, y a perder los privilegios que conlleva su cargo, y ejemplos los tenemos a lo largo y ancho de toda la geografía española, en gran número de partidos, con sospechas de irregularidades mucho más graves. Y la segunda noticia de alcance es la firma de un acuerdo entre C’s y el Gobierno municipal que podría llevar a la aprobación de los presupuestos municipales de 2017, que serían los primeros del equipo de Gobierno cuatripartito, y que les permitirían sacar adelante sus propuestas, junto a las de C’s y Sueña Torrevieja. No obstante, este hipotético apoyo de C’s a los presupuestos todavía depende del visto bueno de la Interventora Municipal. De todo lo que suceda, les daremos cumplida información en estas páginas.