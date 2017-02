Sorteo: Gana una entrada doble para «Tao, the samurai of the drum»

¿Quieres disfrutar del espectáculo «Tao, the Samurai of the Drum» en Torrevieja? ¡Ahora puedes conseguirlo! TORREGUÍA te da la oportunidad de ganar una entrada doble para el espectáculo que se ofrecerá el próximo miércoles 15 de marzo en el Auditorio Internacional. Sólo tienes que contestar una pregunta muy sencilla y facilitar tus datos de contacto en el formulario que aparece más abajo, hasta el jueves 2 de marzo de 2017 (hasta las 24 h). El próximo viernes 3 de marzo daremos a conocer el nombre del ganador.

¡Consigue tu entrada doble con TORREGUÍA y comparte la experiencia con quien tú quieras!

Bases del sorteo aquí