El Pleno aprueba la ordenanza de las ayudas económicas directas a personas en emergencia social

» La edil Fanny Serrano avanza que en un mes el centro cultural Virgen del Carmen podría contar con licencia de apertura

La nueva ordenanza municipal reguladora de las ayudas económicas directas a personas y familias en situación de emergencia social se aprobó en el Pleno de febrero con los votos favorables del equipo de Gobierno, Sueña Torrevieja y Ciudadanos (C’s). Su aprobación permitirá evitar ese tiempo muerto, en el que aún no han salido las bases para las subvenciones de las PEIS (Planes de emergencia Individualizada), y poder prestarlas con continuidad a todos los beneficiarios. Sueña Torrevieja y el PP lamentaron el hecho de que el gobierno local no haya dado pie a un diálogo con los grupos de la oposición previo a la tramitación del proyecto de ordenanza. El alcalde, José Manuel Dolón, asumió el “déficit de comunicación” y animó a presentar alegaciones a la ordenanza, que estará en periodo de exposición pública durante 40 días tras su publicación en el BOP y después volverá a pasar por Pleno para su aprobación definitiva. Dolón recordó que al final serán los técnicos municipales quienes digan si éstas encajan legalmente o no. El PP, que se abstuvo, propuso la inclusión del criterio establecido para otorgar el pago anticipado de las ayudas, según indicó, para evitar que se genere un “agravio comparativo” entre los beneficiarios. Por su parte, C’s pidió que los trámites “se acoten y agilicen” aunque el plazo regulado para resolver las ayudas sea de 3 meses.

Licencia del centro cultural

El PP criticó el decreto de archivo del expediente abierto en 2005 para solicitar a la Generalitat la licencia de apertura del centro cultural Virgen del Carmen, y comparó este caso con el cierre del Teatro Municipal, que también carece de licencia. La concejala de Aperturas, Fanny Serrano, recordó que se inició bajo el mandato del PP y explicó que ahora la Generalitat ha comunicado que no es competencia suya otorgar la autorización, ya que el edificio no cumple con las características que se requieren para un auditorio al ser el aforo inferior a 600 plazas. Serrano avanzó que en un mes el centro cultural podría contar con la licencia de apertura, que será tramitada por el Ayuntamiento. El centro cultural se cerró de forma cautelar durante unas semanas en 2015 para garantizar la seguridad, medidas de emergencia y de evacuación. El gobierno local defiende que el centro cultural está abierto pese a esa carencia porque, tras el cierre y las medidas adoptadas, se podía reabrir sin comprometer la seguridad de los usuarios, como así avalan los informes técnicos; situación muy distinta al Teatro Municipal, cuyas deficiencias impiden su reapertura. Por otro lado, el PP denunció que la Casa de la Tercera Edad de San Pascual se ha reabierto con los extintores “sin renovar” y con un aseo adaptado que, a su jucio, “no cumple con la legislación vigente”. Serrano subrayó que el Ayuntamiento siempre actúa “en base a informes técnicos” y preguntó al PP cómo permitió que este centro permaneciera abierto durante tantos años con las quejas que acumulaba tanto del Defensor del Pueblo como de la Policía autonómica y local.

Taller de Empleo

También se abordaron los decretos que desestiman los recursos de reposición presentados por las empresas que reclaman el pago de las facturas de suministro de material y trabajos realizados en el Taller de Empleo del Parque de La Siesta. El edil de Empleo, Víctor Ferrández, explicó que los técnicos advierten en su informe que “no existe contrato que ampare los suministros”, que la legislación “prohíbe” la contratación verbal y que “son nulas”. El concejal de Contratación, José Hurtado, apuntó que los técnicos no pueden conformar las facturas porque “no saben si se ha realizado el servicio”. El portavoz del PP, Eduardo Dolón, criticó que las empresas han acudido al juzgado y lamentó que “les tendremos que pagar las facturas y los intereses de demora”. Ferrández y Hurtado apuntaron, en alusión a las declaraciones del PP, que “parece que están preparando su defensa en los juzgados”. Por otro lado, Hurtado manifestó que Eduardo Dolón “está intentando ganarse el sueldo”, haciendo referencia a las declaraciones que han trascendido del diputado de C’s en Las Cortes, Alexis Marí, quien ha denunciado en un diario nacional la “presión inaguantable, asfixiante y constante” del PP para presentar mociones de censura en Gandía y Torrevieja.