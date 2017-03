“Los Bárbaros” (no eran tan bárbaros, ¿o, sí?)

Manuel Bueno

Director de Colesterol Teatro

En griego, “bárbaro” significa “el que balbucea”. Vamos, el que no habla tu idioma, el que no tiene tus hábitos y, además, proviene de otras tierras. En siglos muy, muy atrás, estos cabronazis se adueñaban de tu hacienda a porrazos, tu pecunio, te cortaban el pene, se follaban tu vulva, y se proclamaban vencedores de la partida de “black cards” al primer envite. Que cabrones, ¿no?

Pues bien, más news: los bárbaros germanos se dedicaban a la agricultura y ganadería en tiempos de paz, y al saqueo en tiempos de guerra. Mira tú, casi como ahora, más o menos, pero sin que en nuestro tiempo nadie les envíe a la silla eléctrica, por crímenes contra el resto de la Humanidad, porque se ha puesto muy caro el voltio, aunque sea para eso de ajusticiar. Pero volvamos atrás. Si, por aquel entonces, eras bárbaro (extranjero faltón), perdías la apuesta (invasión o rebelión), y Roma o Persia eran tus captores, amigo mío, estos tipos en el poder te crucificaban (por looser) sin ningún miramiento. Sigamos con la Historia: en otros muchos lugares de este jodío planeta (y en esos siglos de acoplamiento social), si cometías cualquier crimen contra el Estado, primero te sacaban la piel a tiras con unos cuantos latigazos, y después te adosaban a una cruz, clavaíto, clavao, hasta las trancas y sin rechistar. ¿Lo pillas? Muy bien.

En fin, ya han pasado algunos milenios desde entonces, y los “bárbaros” de ahora siguen sin saber hablar nuestro idioma, pero en lugar de pelearse con el payo españolisto, el moreno de turno se muestra sumiso, flotando a duras penas, hipotérmico, hambriento y con ojos de desesperación. Estos nuevos “bárbaros” no dan miedo, dan pena. Y rabia. Y provocan confusión. Creo que deberíamos de echarles una mano y no devolverles al mar a pelotazos. Ministro opusino FERNÁNDEZ nosequé, ¿estás ahí?

“Nuestros bárbaros” hostiles, AHORA, son, efectivamente, otros, no estos que suplican techo, trabajo y pan. “Nuestros bárbaros”: los que asaltan, dilapidan, mienten, estafan, arruinan, arrasan y cometen crímenes contra el Estado (que somos todos los demás que soportamos estos expolios y vejaciones económicas, políticas y morales), son gente de nuestro propio país, con apellidos conocidos por todos, pero que la Justicia oficial no se atreve a CRUCIFICAR!!. Sí señor, Blesa, Rato, Bárcenas, Correa y el PPGúrtel, el Empalmao consorte, los Black y los banqueros que hundieron las Cajas de Ahorro, los promotores de Preferentes, jueces, fiscales con filiación política, Pujol, Matas, todos del 3%, Palma Arena, ático González, ministros puertas giratorias, juntas administración oligopolios, Aguirre ciudad de la Justicia, etc, etc…. Todos estos “bárbaros” que han arruinado el país, y que no merecen sino el sufrimiento que nos están provocando, deben salir de la cárcel (quien esté dentro) o no entrar, y empezar a PAGAR DE VERDAD el agravio que nos han hecho a todos los demás españoles.

Los griegos, romanos, persas, aztecas, etc…, todas estas civilizaciones que aportaron a nuestra Historia su grandeza y su prestigio, CRUCIFICARON A SUS CRIMINALES, LADRONES, IDEÓLOGOS ABSURDOS (Jesucristo), GOLPISTAS, PREVARICADORES, VIOLADORES DE LA PAZ Y DIGNIDAD HUMANA. ¿A qué estamos esperando los putos Hispanos para colocarnos en el pedestal del ejemplo a seguir por los más sabios?

Yo sugeriría que esta pena fuera mensual, es decir, todos los meses, a todos y cada uno de estos malotes: CRUCIFIXIÓN durante tres horas a la intemperie. O sea, que no habría muerte de golpe, sino dolor infinito a plazos. Las autoridades de los países fundadores de la CULTURA UNIVERSAL (Roma, Grecia, etc.), a estos canallas, les desposeían de su patrimonio, les azotaban públicamente y les obligaban a portar el madero dónde le clavarían en la plaza pública. Adelante pues, ahora solo nos queda elegir democráticamente si queremos que la cruz sea en T o en X, y que si los clavos estén oxidados o no. Yo, soy partidario de que, aleatoriamente, a la mitad de estos bandoleros culpables, les claven boca abajo para crear un poco de ambiente. Ah!, y habrá que darse prisa, porque la semana santa está próxima y lo mismo quita protagonismo a este nuevo “show del bárbaro”, que estoy seguro lo va a petar.

