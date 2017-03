Las ferias de la corrupción

Julián Carcaño Pareja

Militante de Los Verdes de Torrevieja

Los corruptos del PP en la Comunidad Valenciana extendieron sus tentáculos a todas las administraciones en las que gobernaron –Generalitat, ayuntamientos, diputaciones provinciales, cajas de ahorro, empresas y entes públicos- y saquearon todo aquello que se les puso a mano: colegios, centros sanitarios, ayudas al tercer mundo, obras e infraestructuras públicas, contratas de basura, cajas de ahorros, visita del Papa a Valencia, Fórmula 1, etc.

Los elementos corruptos del PP actuaron como una organización criminal que fue favorecida por la complicidad encubridora o el silencio de muchos cargos de este partido que nunca denunciaron ni dieron la voz de alerta sobre el robo sistemático de la corrupción.

Las ferias de turismo no quedaron al margen de la rapiña de los corruptos del PP. Hay trama turística en la Generalitat, en la Diputación de Alicante, en Orihuela, en Torrevieja…

El 10 de febrero se publicó el fallo de la primera sentencia de la Gürtel: la pieza separada del caso que juzgaba las irregularidades en contratos de la feria Fitur por parte de la Generalitat Valenciana con las empresas de la trama corrupta entre los años 2005 y 2009.

Junto a los cabecillas de la Gürtel (Correa, El Bigotes y Crespo), también se condenó a la exconsellera popular de Turismo y expresidenta de las CortsValencianes Milagrosa Martínez, alias “La Perla”, a nueve años de prisión por amañar contratos de la Feria de Turismo en favor de la trama Gürtel, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Turismo (PP), a seis años.

Días después de conocerse la sentencia judicial de la Fitur valenciana, salió a la luz la Fitur alicantina y, ligada a ésta, la Fitur torrevejense.

En la comisión de la Diputación de Alicante que investiga los últimos doce años de la gestión del PP, Compromís detectó que, bajo el mandato del presidente popular José Joaquín Ripoll, en el Patronato de Turismo, operaba una trama paralela a la Gürtel que habría defraudado 3,2 millones de euros en los montajes de los stands de sucesivas ediciones de Fitur. Esta Fitur alicantina tendría posibles ramificaciones a municipios donde gobernaba el PP.

Así parece. Según desveló el alcalde de Torrevieja, el Ayuntamiento de esta ciudad facturó 1,2 millones de euros a las mismas empresas que se están investigando a raíz de la denuncia de Compromís en Alicante y que forman parte del presunto caso de corrupción por el que la Fiscalía pide una pena de nueve años de cárcel a la ex presidenta del PP en Orihuela y actual concejal de Foro Democrático, Pepa Ferrando.

Sobre la trama de contratos para las ferias de turismo del stand de Torrevieja, el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) ha asegurado que el vicepresidente de la Diputación de Alicante y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja, el exalcalde Eduardo Dolón, “está faltando a la verdad” cuando dice que “desconocía” su funcionamiento. Tanto él como Joaquín Albaladejo asistieron a las Juntas de Gobierno Local en las que se adjudicaban los contratos “que ahora están en entredicho”. Resulta curioso que se pagaran 1.000 euros por alquilar dos consolas Wii a la trama de Fitur cuando su precio de venta en el mercado era de 200 euros cada una.

Compromís eleva ya a 4,4 millones de euros la cantidad facturada con presuntas irregularidades y pide la dimisión del presidente de la comisión de investigación de la diputación, Eduardo Dolón, por “conocer e intentar ocultar” las supuestas irregularidades en los contratos de turismo y por “mentir en la comisión”; también reclama la dimisión de Joaquín Albaladejo, exregidor de Hacienda de Torrevieja y director del Patronato de Turismo la pasada legislatura, “que también participó en las tramitaciones”.

Pero como los que viven de sueldos políticos carecen de la dignidad necesaria para dimitir, la coalición valencianista exige al presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, que le retire las competencias de Turismo a su vicepresidente Eduardo Dolón por mentir sobre la trama Fitur de Alicante, una vez que ha quedado demostrado –al contrario de lo él que afirmó- que sí sabía cuáles eran las empresas vascas de la trama Fitur Costa Blanca después de que el alcalde de Torrevieja desvelase que Eduardo Dolón estaba presente en las juntas municipales de gobierno que aprobaron la contratación con esas mercantiles. Así mismo, exigen que Eduardo Dolón no continúe ni un minuto más como presidente de la comisión de investigación. Es inaceptable que César Sánchez mantenga a una persona que ha estado en el epicentro de la que podría ser la mayor estafa pública de la provincia de Alicante al frente del Patronato de Turismo de la Costa Blanca.

Eduardo Dolón mancha la marca Costa Blanca: “Representa una degradación de la marca y un impedimento para la investigación”.