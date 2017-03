El Ayuntamiento ofrece a la Orquesta Sinfónica optar a una subvención para compensar los gastos del Auditorio

» El concejal de Cultura, Domingo Pérez, asegura que Ars Aetheria rechazó esta solución

La asociación Ars Aetheria conocía desde octubre de 2016 que las nuevas condiciones de uso de espacios públicos no municipales, como el caso del Auditorio Internacional, se iban a comenzar a aplicar en el segundo trimestre de 2017. Así lo indicó el concejal de Cultura, Domingo Pérez, quien aclaró que trasladó esta información a la entidad cultural en diversas reuniones. Pérez explicó que en los eventos organizados por el Ayuntamiento es la propia entidad municipal la que asume los gastos de alquiler y personal de limpieza y conserjes, mientras que las entidades privadas deberán afrontar estos costes al quedarse con la recaudación de la taquilla. El edil aclaró que el Ayuntamiento ofreció a Ars Aetheria la posibilidad de optar a una subvención de concurrencia competitiva para compensar los gastos, que se sumaría a la subvención nominal de 30.000 euros que recibirá este año de Agamed, pero, según indicó, hasta este momento se ha negado. Pérez desveló que otras posibilidades eran que la entidad renunciara a la recaudación con la venta de entradas para que el Ayuntamiento pudiera asumir los gastos y formalizar un contrato para un concierto anual para obtener ingresos adicionales. Además, negó que la situación del concierto de Tao-The Samurai of the Drums sea la misma que la de la Orquesta Sinfónica, señalando que el primero es un único contrato para una actuación y el segundo sería un contrato por cada concierto de la temporada, lo cual, no se puede hacer legalmente. Pérez citó como contrapunto a la Unión Musical Torrevejense, que ha aceptado optar a la subvención y llevar a cabo conciertos con el Ayuntamiento como organizador y sin cobrar entrada.