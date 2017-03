Tao The Samurai of the Drums llega este miércoles a Torrevieja

Tao The Samurai of the Drums actúa este miércoles 15 de marzo, a las 21 horas, en el Auditorio Internacional, poniendo en escena un espectáculo que pretende acercar al público a la cultura tradicional japonesa a través de la percusión y la danza. Drum Tao es percusión explosiva, ritual eterno y cuerpos atléticos, el gran descubrimiento del Fringe del Festival de Edimburgo 2004, donde debutó y logró una exitosa taquilla. Sus componentes tocan unos gigantescos tambores de hasta 1,7 metros y más de 400 kg, con una energía extraordinaria, creando un ritmo hipnótico, una auténtica batalla musical y una coreografía meticulosamente sincronizada. Drum Tao ha actuado en 400 ciudades de más de 22 países de todo el mundo y suma casi 7 millones de espectadores. Las entradas, con un precio de 10 a 25 euros, están a la venta en la taquilla del Teatro.