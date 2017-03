El grupo japonés Tao The Samurai of the Drums sorprendió en Torrevieja con su espectáculo de percusión explosiva, ritual eterno y cuerpos atléticos. Sus componentes tocaron con una energía extraordinaria unos gigantescos tambores de hasta 1,7 metros y más de 400 kilos, creando un ritmo hipnótico, una batalla musical y una coreografía meticulosamente sincronizada. Drum Tao ha recorrido con su espectáculo más de 22 países de todo el mundo, que suma casi 7 millones de espectadores.