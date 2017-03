El Periódico de Torrevieja nº592

Ya ha comenzado la primavera, y aquí en Torrevieja, muchos la comenzaron en la playa. No es de extrañar en un lugar en el que, cuando nieva, se organiza hasta una exposición, como la que podemos disfrutar en el Casino estos días bajo el título «Torrevieja, blanca de nieves», gracias al infatigable trabajo de nuestros colaboradores de Proyecto Mastral. Sin embargo, aunque la primavera ya ha llegado, la ciudad parece vivir estos días un «impass», a la espera de que llegue la Semana Santa y oficialmente puedan venir los visitantes a disfrutar del buen tiempo. También en el plano cultural, y tras la espectacular puesta en escena de «Tao, samurai of the drums», se vive a la expectativa de los eventos que tienen que llegar en Semana Santa y a la vuelta, como la feria del libro, la exposición de modelismo naval o el 13º Certamen Juvenil de Habaneras, con voces blancas venidas de todas partes de España que son las que habrán de tomar el testigo en la interpretación del género coral torrevejense por antonomasia, perpetuando así la tradición. La actualidad política también parece estar sumida en un «impass», a la espera (todavía) de la posible aprobación de los presupuestos, de lo que ocurrirá después de la dimisión de África Celdrán, o de la hipotética moción de censura, temas todos ellos de gran calado que parecen encontrarse en «stand by» y que deberán resolverse en un futuro no muy lejano. Les daremos cumplida información de todo ello, como siempre, en estas páginas.