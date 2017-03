Si queremos ser una sociedad moderna, libre, justa y democrática, con el debido respeto, debemos caber todos en ella, pero algunos grupos de presión se empeñan en imponer el pensamiento único y a veces lo hacen, detrás de una máscara, sin querer dar la cara. Son grupos antisistema que creen tener toda la razón sin respetar a los demás y encima los apoyan algunos líderes políticos, que son claramente un peligro para la nación. No está bien que se ataque la unidad de España, no está bien que se ataque la libertad de expresión ni tampoco está bien que no se respete el sentimiento de aquellas personas religiosas, con una burla carnavalesca sobre el Señor y la Virgen mientras le quieren quitar la misa dominical para los enfermos de La 2, televisión que pagan también ellos. Es un ataque frontal a la historia y costumbres de nuestra cultura. Estos grupos deberían abrir los ojos para ver que la Iglesia es la primera ONG mundial, con el único objetivo de extender el bien por el mundo a través de sus misioneros e instituciones como Caritas, que no le pide el carnet a nadie cuando le da de comer. Quien está en contra de esto, ni entiende de respeto ni de amor al prójimo.

Federico Barbero