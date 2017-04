El alcalde pide al PP que no “sabotee” las gestiones para desdoblar la N-332

El alcalde, José Manuel Dolón, ha defendido que el documento remitido por el Ministerio de Fomento a la Conselleria con las “deficiencias” del proyecto de desdoble de la N-332 llegó al Ayuntamiento de Torrevieja en marzo de 2017 y no en diciembre de 2016 como mantiene el PP, al que pidió que “arrime el hombro” en lugar de “usarlo de forma sucia”. El primer edil señaló que se reunirá con el Director General de Fomento para “tratar de seguir avanzando en este tema” primordial para la ciudad. También desveló que el protocolo que iban a suscribir la Generalitat y el Ministerio para ejecutar el desdoble “no lo ha firmado nadie”. En este sentido, aseguró que la Junta de Gobierno “lo aprobó, pero no se hizo nada más”. Dolón apuntó como uno de los principales problemas del proyecto que el Ministerio se refiere al tramo sin desdoblar como una autovía, mientras que en el proyecto de la Conselleria consta como una vía parque, hecho que conlleverá “más expropiaciones, más terrenos y servidumbres”. Asimismo, manifestó que no se meterá en “una guerra estéril” con el PP, al que reclamó que “no sabotee este proyecto y abandone la política de ‘cuanto peor mejor'”.