Busco piso en alquiler

SEÑORA PENSIONISTA ALQUILARIA PARA LARGO TIEMPO PISO 1 DORM. O ESTUDIO CERCA DE LA PLAYA DEL CURA, LOS LOCOS, TORRELAMATA, ACEQUION, MAR AZUL O ROCIO DEL MAR. MEJOR PLANTA ALTA (A PARTIR DEL 2º). TEL.: 690 729 748
SEÑORA PENSIONISTA ALQUILARIA PARA LARGO TIEMPO PISO 1 DORM. O ESTUDIO CERCA DE LA PLAYA DEL CURA, LOS LOCOS, TORRELAMATA, ACEQUION, MAR AZUL O ROCIO DEL MAR. MEJOR PLANTA ALTA (A PARTIR DEL 2º). TEL.: 690 729 748
© 2016 TORREGUÍA EDICIONES, S.L. | C/Orihuela, 34 - bajo. 03181 Torrevieja (Alicante). Tel.: 96 670 27 06 | Condiciones de uso
Dejar una contestacion