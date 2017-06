Vaya sorpresa para algunos

Estimados contribuyentes, digo sorpresa y me explico. Digo la sorpresa que se han llevado los del «aparato», los «barones», la «élite», como Felipe González y compañía, con el resultado de las elecciones para sacar al secretario general del PSOE, en las que salió elegido Pedro Sánchez.

Que quede claro que este «juntaletras» no tiene -ideológicamente- nada que ver con el PSOE, pero se alegra de que haya salido elegido -parece ser- el ala izquierda del PSOE, encabezada por Pedro Sánchez, para la Secretaría del Partido Socialista.

El motivo de mi «alegría» es por dos razones políticas. La primera fue cuando, en una actuación antidemocrática, la dirección del PSOE se cargó a Pedro Sánchez como secretario general, por no doblegarse a las directrices de la cúpula del PSOE, y negarse a favorecer la investidura del sr. Rajoy como presidente del Gobierno de España, con una abstención vergonzosa del grupo socialista en el Congreso de los Diputados.

La segunda «alegría» es vinculante a la primera, que la militancia del Partido Socialista ha dado a mucha gente con su voto, en espera de que el PSOE deje de ser la muleta del PP a partir de ahora. Veremos a ver.

Sobre este tema, como contribuyente, tengo que denunciar la manipulación de los medios de comunicación públicos, en este asunto, por su postura permanente de apoyo a Susana Díaz, y por presentar a Pedro Sánchez como el malo de la película. Yo me he quedado de piedra en este evento, con que los medios de comunicación públicos se vuelquen en la información interna de un partido político, con la única intención política de favorecer a la candidata Susana Díaz por ser la favorita del «aparato» del partido. Vergonzoso.

MIentras tanto, el PP viendo la «corrida» desde el burladero.

Ahora vienen las promesas, las ofertas, los proyectos de la futura dirección del PSOE, encabezada por Pedro Sánchez, con opiniones sobre los posibles cambios políticos a realizar, para intentar mejorar las condiciones de vida de las/os ciudadanas/os.

Yo me voy a atrever a dar mi opinión, y unos comentarios al «nuevo PSOE»:

1º Modificar el Artículo 135 de la Constitución Española, volviéndola a su origen.

2º Que los socialistas no se avergüencen y miren más a su izquierda, para llegar a acuerdos en beneficio de las clases trabajadoras. Si no es así, lo van a tener -políticamente- más negro que la boca de un túnel. Seguimos galopando…

¿Hasta cuándo? Al tiempo.

Gerardo Garrido