Coros de Ucrania, Serbia y Filipinas ofrecen al público una noche vibrante en el 63º Certamen de Habaneras

» Hoy actuarán formaciones corales de Vigo (España), Letonia e Indonesia en una velada que «promete» mucha calidad

Una noche brillante. Así fue la segunda velada de competición de esta 63º edición. Las formaciones de Ucrania -Kirovograd Municipal Chamber Choir-, Serbia -The Novi Sad Chamber Choir- y Filipinas -Palawan State University Singers- fueron los protagonistas de anoche y no defraudaron a un público que esperaba expectante la actuación de estos coros. Todos interpretaron, como se indica en las bases, la habanera obligada «Son tus ojos» de Andrés Moreno y Ricardo Lafuente, además de dos habaneras libres y dos obras polifónicas.

La formación ucraniana Kirovograd Municipal Chamber Choir, coral compuesta por 38 cantantes y con múltiples premios nacionales e internacionales, cantó dentro del repertorio libre de habaneras «Flores de amor» de Lorenzo García Morillas, una obra romántica que hace años que no sonaba en el Certamen, y «Contigo velero» de Tomás Aragüés, obra que fue obligada en 1978.

En el apartado de polifonía, la formación interpretó la obra folclórica «Juega al conejito» de Mykola Leontovych y la polifonía clásica «Il est bel et bon» de Pierre Passareau, una obra que ejecutaron muy bien y que destacó por la realización de un trabajo de las voces muy minucioso. Esta última es una canción renacentista escrita por uno de los compositores más populares de París en la primera mitad del siglo pasado.

The Novi Sad Chamber Choir de Serbia, con una trayectoria artística muy activa tanto en Serbia como en el extranjero, es una formación conocida para el público del Certamen ya que participó en la 56ª edición. Su actuación conquistó por su fineza interpretativa tanto en las habaneras como en la polifonía, así como por la gran precisión del director en su conducción al transmitir al coro un carácter con una sonoridad muy mediterránea. Los serbios eligieron como habaneras libres dos obras muy complejas: «El eco de una habanera», una de las creaciones que el compositor vasco Tomás Garbizu realizó para el certamen torrevejense, y «Voy en busca del olvido», obra de Sabino Micón que fue obligada en 1962. Ejecutaron estas obras con un tempo muy preciso y con una variedad de matices musicales que fascinó al público.

En su actuación polifónica, la formación brilló también al interpretar excelentemente dos obras de alto nivel. En primer lugar ejecutaron la suite de canciones populares para coro mixto «Vitolade», de Rodomir Petrovic, y «Tuul konnumas kohal» del compositor estonio Veljo Tormis, fallecido el pasado mes de enero.

En último lugar actuó la coral filipina Palawan State University Singers, una formación compuesta por estudiantes de los diferentes municipios de Palawan y que entre los festivales internacionales que ha participado está el Festival de Música de Cantonigròs, en Cataluña.

En el apartado de habaneras, provocaron la expectación del público al acompañar de coreografía las tres habaneras y expresar mucha pasión en unas interpretaciones que destacaron también por su sonoridad brillante, propia de los coros asiáticos. Interpretaron como habaneras libres el premio de composición en nuestro Certamen en 1978 «No lo esperes», de Tomás Aragüés, uno de los compositores que mejor ha plasmado la esencia de la habanera en la partitura, y «La niña de Marianao», de Fernando Moraleda.

En el apartado polifónico, ha elegido «Pokpok alimpako», una obra de F.F. Feliciano muy difícil de articular técncia y vocalmente, y «Gapas», de Eudenice Palaruan, una obra compleja en la que la coral ha realizado un despliegue vocal de hasta 10 y 11 voces diferentes.

Hoy será la tercera de las cuatro noches de competición. Y con ella llega la primera de las representaciones nacionales en el Certamen: el coro Gli Appassionati de Vigo. Las otras formaciones que actuarán son Youth Choir Kamer de Letonia y Paduan Suara Mahasiswa Univ. Indonesia Paragita.