Cala Ferris: Observaciones y datos

Después de muchos artículos sobre Lo Ferris, un residente con una vista directa sobre el sitio y observador desde hace más de 10 años, solicita dar un aviso constructivo y proporcionar datos tan objetivamente como sea posible:

1. Cala Ferris es un sitio interesante, pero sobre todo frágil. Es un tramo de costa y un pequeño palmeral sobre un terreno de arena y rocas blandas. Se debe pensar primero en el sitio y su protección.

2. Primero, después de tomar puntos de referencia, puedo decir que, en menos de 10 años, el nivel del suelo en este lugar de la costa ha caído en 25 cm. Antes, el bloque de hormigón estaba con arena encima.

Esto es culpa, en gran parte, del tráfico de vehículos, que aumentó en los últimos años; hasta la construcción de la pared de la propiedad Ferris Hills, que, por lo menos, tuvo el efecto de parar casi un 100% del tráfico de vehículos, sobre todo el de vehículos peligrosos para el sitio: autos, motos, quads, todoterrenos.

3. Antes, tenga en cuenta que, a pesar de la instalación de bloques de piedras y señales prohibiendo el paso, y también el trabajo cotidiano de la Policía Municipal y la Guardia Civil, unos vehículos continuaban pasando regularmente; y unos pocos de estos vehículos, pasando mes tras mes, haciendo el “Dakar” en la duna de Ferris, consiguieron destruir ésta más y más.

Lo he visto muchas veces, a menudo con tristeza y otras veces con ira.

4. Todos los estudios lo enseñan: La primera línea de dunas es primordial en un sistema de dunas; la primera duna, sobre todo cubierta con plantas, es la defensa principal contra las tormentas que vienen del mar y sus grandes olas, y el viento, a menudo fuerte, que quite la arena y la transporte muy lejos.

En Cala Ferris, esta primera duna existió hace 10 años, con plantas verdes encima; era un buen semicírculo y eso protegía una bonita playa de arena, y buena parte del palmeral por detrás. Esta duna fue destruida por los vehículos.

Siento decirlo, pero lo que se necesita ahora es pensar primero en el sitio y permitir su reconstrucción dunar; y, para eso, no volver a abrir el sitio como antes, sino cerrarlo un poco más, especialmente la duna en sí misma, y ayudarla a reconstruirse.

Técnicamente, es bastante factible:

Trabajé con “Amigos de la Naturaleza” en Bélgica y otras asociaciones en campos “Natura”, y sé que existen técnicas de renovación de sitios, incluyendo la renovación y conservación de dunas en mal estado: mantener con pequeñas vallas de ramas y la plantación de plantas adecuadas, tales como Ammophila arenaria o campanilla de playas, por ejemplo, pero para hacerlo bien, conlleva que se cierre el sitio del pisotón durante meses para la regeneración.

5. También el primer cordón de dunas protege no sólo la playa, sino también, detrás de él, hacia el interior; en Cala Ferris, este elemento, cuando estaba presente, protegía los pies de las palmeras del efecto del viento.

Me temo que, en el estado actual muy malo de la duna, el viento finalmente le quite demasiada arena y finalmente pueda desarraigar las palmeras.

La seguridad de los ciudadanos también depende del estado del sitio.

6. Buena parte de vecinos de Ferris constatamos que el tráfico automovilístico ha disminuido mucho, y esto ha tenido un impacto inesperado en el sitio en sí mismo y las orillas del mar: ha aumentado el número de caminantes; bueno, sí, debido a varios factores, incluyendo la seguridad y la mayor tranquilidad del sitio: menos vehículos, menos polvo, acceso al mar todavía disponible.

7. La mayoría de los paseantes respetan el sitio y caminan tranquilamente. Para ellos, propongo instalar y repartir 4 ó 5 bancos hechos con partes de troncos de palmeras, cortadas por la mitad longitudinalmente. Barato y bien adaptado al sitio.

8. Hay una demanda para reabrir el sitio, es decir, quitar todo o parte del muro de la propiedad Ferris; esta opción sólo va a añadir un poco de campo al paseo por el mar. Pero para el sitio, se teme fuertemente que esta opción abrirá de nuevo el cruce a los vehículos y es lo que se debe evitar, debido a la fragilidad del sitio (terreno) y a la protección de las dunas y palmeras.

9. El sitio ya ofrece el paso a caminantes y ciclistas que lo deseen, y que disfrutan ampliamente. Para mejorar la estética de la pared, que es limitada en altura inferior a 1 metro, con arreglo a la Ley de Costas, propongo la plantación de pequeños bloques de arbustos cerca de la pared, bien distribuidos a lo largo del muro (por qué no, en asociación con los bancos), con el fin de “romper” la continuidad de la vista de este muro.

10. A pesar de las diferencias que existen con la sociedad Ferris Hills, creo que es posible para los habitantes del barrio, que viven en buena vecindad con la finca, solicitar la plantación de un poco de vegetación o arbustos cerca de la pared, en la parte interior de la finca, también para mejorar la vista de todos.

11. Después de una intervención contra el almacenamiento de algas marinas (posidonia) en el sitio de Ferris en 2008, con más de 3.000 metros cúbicos de algas y un tráfico diario de camiones que parecía de un sitio casi industrial; y después de una intervención en febrero de 2012, con vecinos, en 3 palmeras atacadas por el picudo rojo, con ayuda de la señora concejal de Parques y Jardines, en este momento, para el transporte y destrucción de cabezas infectadas -más de 20 larvas por cabeza de palmera-, quiero seguir pensando en primer lugar en el medio ambiente de este sitio natural.

12. Por ende, le entrego este estudio y estos datos a las autoridades, acompañados de fotografías, para darles elementos complementarios más amplios, en una visión positiva de la situación y, sobre todo, para el futuro, con la preocupación primera y principal de la protección del sitio de Cala Ferris. Gracias.

Georges Monseur