Indignado y apenado

«Tiene razón, Don Sebastián, tiene muchísima razón», dice Don Hilarión en la famosa zarzuela «La verbena de la Paloma». Y sí, igualmente tiene mucha razón don Óscar A. Claramunt en sus «Pequeñas trifulcas», publicado en este periódico, en la primera quincena de julio de 2017.

Porque llevo más de 20 años disfrutando del evento de Habaneras en la Playa, y este año se elimina de un plumazo la participación de coros, la participación popular de ese homenaje a la simpar Habanera; la gran cantidad de coros populares que existen en Torrevieja: los andaluces del Rocío, los tres coros madrileños, Bella Torrevieja, Nuevo Amanecer, Los Sabrosos, José Hódar, el de la Asociación de Amas de Casa, y tantos otros que tanta ilusión ponían en sus ensayos, para algunos la más importante actuación del año.

Pues gracias a «los chavales» de Brea y Sal pudimos disfrutar de tan bellas melodías, porque lo de Pipo Prendes con sus habaneras modernas… pues no. Es muy bueno, pero lo fue mucho tiempo y se hizo largo, toda la noche con sólo dos actuaciones.

Pues lo que digo, indignado, engañado y, sí, apenado. Pues Torrevieja no debe perder la participación popular y la riqueza de sus coros en algo tan suyo como el elogio a la música que mejor la representa en el mundo.

Y enojado porque hace 29 años que me enamoré de Torrevieja. La he visto crecer, con alegría asistía a todas las inauguraciones: el Palacio de la Música, el cuartel de la Guardia Civil y los nuevos juzgados, la Biblioteca municipal, el Hospital, etc., etc., etc. También cambiar muchos campos de naranjos por urbanizaciones. Pero eso es otra cosa.

Yo siempre dije: «del mejor pueblo a Madrid, y de Madrid al cielo». Pero he añadido: «Pasando por Torrevieja».

Y en estos días, un recuerdo para un buen amigo que nos dejó por ahora, y que hacía muy bien los papeles de «madriles» en el coro en el que participábamos juntos. Eugenio, aquí sigues.

Paco Rueda. Julio 2017