Pesimismo, optimismo… Plan de pastoral

Se nos ha dicho esta mañana en la Eucaristía que se va a presentar el plan de pastoral durante lo que queda de mes, en las vicarías de nuestra Diócesis, comenzando por la primera, que será el viernes día 22. También se presenta el Curso Catequético 2017/18, y el sábado 24 en Elche habrá un gran encuentro diocesano de Acción Católica. Toda una agenda.

Son los planes de pastoral como la hoja de ruta para realizar, o ejecutar si se prefiere, el principal precepto evangélico (dos), que tiene el cristianismo. «¿Y ahora que tenemos que hacer…?», se preguntó hace mas de dos mil años. Pues las dos cosas que la iglesia hace desde entonces: bautizar y evangelizar. ¡Ni el Papa se está quieto en Roma y lo hemos visto estos días pasados en Colombia! Ni deja de hablar y predicar. También una vez más con el Patriarca Ecuménico orando conjuntamente y haciendo un llamamiento porque se cambie el trato que el Hombre le está dando a la Tierra, su hábitat, y del que fue nombrado dueño y señor de todo. Como es una obsesión de muchos, lo dejé escrito el mes pasado apuntando que «el grito de la tierra herida» y el grito del odio asesino de un radicalismo religioso que no tiene calificativo, son los dos problemas cruciales que tiene en estos momentos la Humanidad.

Esa obsesión de muchos, a la que me refiero, nos hace difícil sabernos interpretar. A veces nos cunde el desánimo hasta el hartazgo contemplado tanta miseria, y al mismo tiempo vemos el esfuerzo de mucha gente, muchísima, por hacer el bien a los demás. También otro precepto evangélico importantísimo que nos habla del prójimo. Dualidad ante las cosas y ante el mundo que nos hace entremezclar pesimismo y optimismo a la vez. Pero, ojo, que la Naturaleza responde siempre al desafío que se le hace. Ese primer mandatario del mundo que hace unas semanas se borró de la colaboración para reducir contaminación y luchar contra el calentamiento global, estará viendo con sorpresa cómo los huracanes de todos los años que arrasan primero el Caribe y después a su enorme y rico país, elevan desmesuradamente su fuerza de destrucción. Y hoy, cuando esto escribo, mirará hacia el sur y observará a México, su vecino, desolado por la devastación causada por otro terremoto… Y sobre lo segundo, la guerra Siria-Irak, después de la toma de Mosul, han quedado más de medio millar de mujeres que llegaron de todas las partes del mundo para unirse al Estado Islámico y que se retienen confinadas sin saber qué hacer con ellas. Les acompañan niños y ancianos. Terrible.

En Europa nos queda la Merkel, menos mal, líder de todo y de todos, sin discusión, sin importarle ni Trump ni el desventurado Cameron el del referéndum, que nos han dado la espalda. Es social-demócrata-cristiana y liberal conservadora, además de alemana criada a los pechos del paraíso soviético-comunista, donde aprendió de la política lo indecible.

¿Sabrá de algo? En contra de muchos que le auguraban merma de votos, fue valiente y con la convicción de los que piensan en lo principal y no en lo accesorio, acogió hace un par de años, va a hacer ya, a un millón y medio de refugiados. Sí, de la guerra interminable de Siria e Irak. Las encuestas auguran su triunfo por cuarta vez en esas legislativas que serán para ella un referéndum legal…

No como el que se ha consentido, aquí en nuestra España, sedicioso -tenía que llegar- a un trío de payasos catalanes, envueltos en la mística nacionalista que tan letal ha sido y seguirá siendo a lo largo de la historia.

JortizrochE