¿Qué pasa en esta Torrevieja querida?

Estimados contribuyentes. Yo voy a exponer una serie de problemas, según mi entender gravísimos, desde una óptica como contribuyente, y Vds. lo analizan y sacan sus conclusiones.

Me refiero, por ejemplo, al Pascual Flores, una sangría de dinero público sin fundamento. Pregunto: ¿Cuántas escuelas de ladrillo o ambulatorios se podían haber construido con los millones de euros que han invertido de dinero público en este proyecto de un visionario que terminó en la cárcel? ¿Cuántos «chupópteros» han puesto el «cazo» en este asunto? Pues parece que alguno quiere seguir chupando del «bote».

Otro tema que es de juzgado de guardia es el puerto de Torrevieja, donde ahora los «listillos» de entonces no saben dónde colocar los pesqueros torrevejenses, y los de aledaños, porque no caben, en un puerto diseñado y construido para beneficio de las empresas de recreo, donde los amarres privados son los que ocupan la mayoría del puerto torrevejense.

Que conste que este engendro se realizó con el PP en el poder, lo mismo en el Ayuntamiento torrevejense que en el Consell valenciano, para recordatorio al sr. Eduardo Dolón.

Un asunto que me llama poderosamente la atención (después de la espantada de la empresa constructora) es la maraña burocrática en torno a las obras de ampliación del Ayuntamiento torrevejense. La paralización de las obras, y sus consecuencias, a este «juntaletras» le superan. Que digan los técnicos que prohíben finalizar las obras sin un informe del Consejo Jurídico Consultivo es de Aurora boreal. Pregunto: ¿Qué hay detrás de toda esta maraña burocrática? Para mi entender, poner toda clase de zancadillas para, en última instancia, desprestigiar al actual Gobierno municipal torrevejense.

Seguiremos más adelante con la herencia pepera, como el Teatro Municipal, con el desdoblamiento de la N-332, con los dineros públicos de la FAPA Gabriel Miró, etc.

Seguimos galopando. ¿Hasta cuándo? Al tiempo.

Gerardo Garrido